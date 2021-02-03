吐槽大會︱伊能靜不滿黃奕暗諷似母子戀：請學會尊重女性

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-03 10:00

52歲嘅伊能靜5年前下嫁細10年嘅內地男星秦昊，不時放閃曬恩愛，同囡囡小米粒一家三口相當幸福。內地節目《吐槽大會》，搵嚟唔同藝人上台演講，以揭短調侃引起話題，最新一集搵來黃奕自嘲自己婚姻失敗，但佢嘅一席話就引來伊能靜公開要求撰稿人士：「寫稿的人請學會尊重女性。 」

伊能靜與細10歲的內地男星秦昊結婚，婚後誕下囡囡小米粒。（微博@伊能靜）

黃奕喺《吐槽大會》中自嘲婚姻失敗，以自己演過嘅電視劇「上錯花轎嫁對郎」，自嘲是「上錯花轎嫁錯郎」，同時稱另一位嘉賓秦昊「上對花轎嫁對娘」，「伊能靜比秦昊大十幾歲，不像我命苦，秦昊是上對花轎嫁對娘」、「每次情人節的時候，秦昊都送伊能靜很多康乃馨」，仲話每次情人節秦昊都送妻子伊能靜很多康乃馨，暗諷佢地似母子多於夫妻。

黃奕喺《吐槽大會》中暗諷伊能靜及秦昊。（影片截圖）

節目中秦昊以笑應對，但伊能靜似乎就好有意見，佢發微博直斥：「女人比男人大是個梗？為什麼男人比女人大不是？女人大就是娘，怎麼沒聽過男人大嘲笑是爹？我們和男人一樣，不是嫁不是娶，我們一樣是選擇了婚姻。作為當事者本人，我不接受這個梗。這不是藝人的問題，什麼時代了？寫稿的人請學會尊重女性。 」