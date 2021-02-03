婆婆和媽媽| 侯佩岑首攜媽媽老公上真人騷　林月雲因做小三遭抵制

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-03 16:00

內地家庭互動真人騷《婆婆和媽媽》（原名：《我最愛的女人們》）邀請四組明星夫妻，帶上其中一方的母親共同現身，引發觀眾對於婚姻、親情以及代際溝通的思考。而第二季將於18日開播，目前已官宣陣容包括演員杜淳夫婦與杜媽媽、楊子黃聖依夫婦與楊媽媽、黃柏俊侯佩岑夫婦與侯媽媽林月雲。

原本節目是四個家庭一起旅行進行拍攝，不過由於疫情緣故，基本只在各自城市錄製。侯佩岑在內地的風評一直不錯，鮮有參加真人騷的她令網友相當驚喜，大感期待，不過媽媽林月雲卻引起爭議，因其兩度做「小三」導致聲名狼藉，遭到網友強烈反對：「震碎三觀」、「她挺好的，她媽媽職業小三，破壞了兩個家庭，不想看到她媽」、「做綜藝不要底線了嗎？當了一輩子小三的人物都可以上綜藝賺錢了」等，紛紛抵制林月雲。

侯佩岑在內地的人氣不錯，評價也很高。（微博@侯佩岑）

平時私生活低調的侯佩岑，今次攜一家人錄製節目可謂打破慣例，而她今日（3日）在微博曬出手寫信，闡述自己參加這個真人騷的原因，感慨時光飛逝，想藉此機會同媽媽留下一些特別的、難忘的記憶，且結婚後同媽媽相處交流的時間越來越少，由於工作的原因，也經常離開老公同孩子，壓縮了二人世界的時間，所以想通過這次旅程，同媽媽、老公好好相處。