陀槍師姐｜72歲許紹雄演張嘉兒老公　與67歲盧宛茵外母更有夫妻相

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-04 14:00

《陀槍師姐2020》正在熱播。（資料圖片）

《陀槍師姐2021》正在熱播，輕鬆喜劇引來唔少捧場客，當中Benz雄許紹雄與張嘉兒飾演一對老夫少妻，好多觀眾讚張嘉兒比以前靚，仲有人驚覺72歲嘅Benz雄居然叫盧宛茵（Madam Lo）「阿媽」﹗

許紹雄同張嘉兒戲中係老夫少妻。（影片截圖）

原來戲中Madam Lo係張嘉兒媽媽、Benz雄外母，劇情提到Benz雄去接外母Madam Lo收工時，被誤認為夫妻更讚佢地好恩愛兼有夫妻相。返到屋企食飯時Madam Lo展現麻煩外母功力大數女婿「個女第一次帶人返嚟食飯，我以為見男朋友之前要對親家」、「今日又被人認錯，不過又唔怪得人，鬼叫佢似我老公多過似女婿。」

許紹雄同「外母」盧宛恩被誤認為夫妻。（影片截圖）

現實生活中其實許紹雄已經72歲，比起67歲嘅盧宛茵更為年長，過往佢地曾多次飾演夫妻，如1999年《命轉情真》、2000年《雷霆第一關》、2002年的《戇夫成龍》、2005年《阿旺新傳》、2009年《富貴門》、2013年《女警愛作戰》，足足有6次咁多呀！難怪在被指有「夫妻相」！

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