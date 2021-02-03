李珊珊親揭患驚恐症心路歷程　感謝鄭秀文鼓勵：喺深淵拉返我出嚟

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-03 22:15

現年43歲的李珊珊曾經神隱多年對抗情緒病，昨日（2/2）她首度擔任電台節目《自在想》主持並親述患上驚恐症的心路歷程，透過自身的故事去除大眾對情緒病的錯誤標籤。希望大家正視和關注情緒病，以過來人的身份鼓勵同路人重新出發。

李珊珊表示患上驚恐症初期經常覺呼吸困難、突然心跳加速甚至眼前出現雪花。（影片截圖）

李珊珊親述患上驚恐症的經過

李珊珊表示患上驚恐症初期經常覺呼吸困難、突然心跳加速甚至眼前出現雪花，她曾到訪不同專科都未能診斷病症，後來才知道患上驚恐症。珊珊坦言堅強的性格是患病成因之一：「由18歲入行以嚟，我遇到不如意嘅事都會一個人自己去頂，尤其呢一行係好高壓，我唔硬淨點可以企出嚟，時間耐咗負面情緒儲太多就爆啦。」

患病後，珊珊深居簡出，有一次她外出時卻遭途人指指點點說：「嘩，乜你依家咁大隻，肥婆咁！」雖然她感到非常失落，但同時令珊珊明白真正愛護她的人會聆聽和理解，所以不需要介懷其他人的想法。

現年43歲的李珊珊曾經神隱多年對抗情緒病，她首度擔任電台節目《自在想》主持並親述患上驚恐症的心路歷程。

李珊珊感謝好友鄭秀文鼓勵：係阿Mi將我喺深淵拉返出嚟

在醫治驚恐症期間，珊珊最感恩是得到身邊好友的支持和體諒，第一個感謝的就是鄭秀文：「係阿Mi將我喺深淵拉返出嚟，係佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行。』我覺得佢簡直係一位天使帶領我，由深淵行出嚟都係荊棘滿途，所以我要好多謝佢！」她還要多謝古天樂、甘比（陳凱韻）、崔加寶、林保怡等圈中好友：「喺我最艱難嘅時候，佢哋都有扶過我一把，令我可以一步一步咁向前行。」

她續指希望透過分享，能令有相同經歷的人一起前行：「我要去重新建立番自己以前嘅生活模式，都遇到好多障礙，但我希望透過分享，可以同跟我有相同經歷和感受嘅人一齊行，呢個係我想出嚟分享自己故事嘅原因。」