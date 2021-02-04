夏雨重談當年拍《溏心風暴》位位巨星要有一樣戲份︰編劇都好頭痛

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-04 01:00

ViuTV新節目《是滴是友》節目於周三（3日）進行探班活動，當日錄影的嘉賓有夏雨和兒子黃奕晨（Dixon），他們父子會上節目邊「摸住酒杯底」邊談心。講到近來無綫重播2008年首播的劇集《溏心風暴之家好月圓》，夏雨表示間中都會收看，劇集也充滿回憶，他說︰「嗰啲人都變化好大，有啲又唔做啊，琴姐又行埋𠻹啊。」夏雨講到當年拍第一輯《溏心風暴》時，大家也想不到會有這樣好的成績，「第一部初時楊怡（楊茜堯）、法拉都好新，第二部就已經成咗巨星，所以啲編劇都好頭痛，啲戲份又要點樣分配啊，但係呢個都係喺我咁多年裏面都係一個好深刻嘅一套戲。（位位都要有一定戲份？）係啊！」

夏雨早前被鄭裕玲（Do姐）在電台節目《口水多過浪花》大爆他拍1976年劇集《書劍恩仇錄》的趣事，爆他曾因「耍劍花」不成功而發火，更誤傷自己，夏雨聞言即哈哈大笑，他直認有此事，他說︰「都有（嬲）㗎，完場係嬲嘅，佢都講咗啦，費事再講啦，幾廿年！」（梁碧玲攝）

鄭裕玲爆夏雨拍劇曾發火爆粗仲搞到整親︰佢好可愛但有啲脾氣

夏雨曾在TVB工作一段長時間，但兒子就在ViuTV工作，他覺得Dixon的路還是交給他自己決定較好，「你話Viu好啊、TVB好啊、或者係電影好？其實冇㗎，成條路係你自己行㗎，我其實幫到嘅好少。」Dixon也認同爸爸︰「因為其實講咁多個『星二代』，大家都希望可以行到自己嘅一條路出嚟啦，唔希望俾人哋見到自己嗲哋、或者媽咪嘅影子喺度，咁我第一步就已經選擇咗唔想跟嗰條路去行嘅話，咁我就要自己要承擔返嗰個壓力同埋責任，做唔做得成功係睇我自己，咁我成功咗咪同佢講『老竇，我搞掂啦』，咁唔得就『老竇，我今個月唔夠錢使啊，借啲嚟用吓先』。」

夏雨覺得Dixon選擇在哪間公司工作是他自己的選擇，也不會干涉什麼。（梁碧玲攝）

繼跟譚凱倫（Helen）傳緋聞後，Dixon的新緋聞女友是ViuTV新一代女神王頌茵（Kathy），他否認有關報道，又指不時跟這兩個女生外出時被人影到，他笑言︰「考慮吓絕交㗎喇我諗要！因為你哋啊！（係好Friend？）係，我哋3個好Friend嘅因為，琴日我哋先至喺Helen屋企同Kathy慶祝生日。」被問到有沒有發展的可能，Dixon猶豫了一會，一旁的夏雨說︰「將來嘅事邊個知啊！（做新抱啱唔啱你心水？）啱唔啱心水唔係啱我心水喎，係佢心水喎，我啱心水佢唔啱都冇用㗎。」

+ 11 + 11 + 11

同場加映，Helen和Kathy的靚相︰

+ 11 + 11 + 11