江嘉敏水桶腰突變水蛇腰 ：導演死都要將件加細碼再改細佢

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-03 23:15

現年26歲的江嘉敏（Kaman）上月初出席無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》時，以一身閃片透視晚裝長裙現身，卻被指身形脹爆驚現水桶腰兼豬腩肉。江嘉敏今日（3/2）在IG貼出18歲時拍下的旗袍照片懷緬當時的自己，慨嘆時間飛逝之餘亦疑暗嘲現時的自己「肉太多，更加穿不下旗袍！」

江嘉敏上月初出席無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》時，以一身裸色透視晚裝長裙現身，卻被指身形脹爆驚現粗腰兼豬腩肉。（資料圖片）

她寫着：「立春。新一年要更努力，要好好的成長，好好的做好自己。看着18歲的自己，忍不住慨嘆時間真的過得好快。太瘦，穿旗袍沒有玲瓏浮得的感覺。肉太多，更加穿不下旗袍！18歲的時候剛剛好！#呢排突然好想拍古裝、#好多前輩話古裝辛苦到暈、#琴日外景同我做對手戲嘅小朋友同我同生肖、#佢哋知道咗唔知點解笑得好開心、#張相真係18歲嗰陣影、#好記得導演死都要將件加細碼再改細佢、#佢話咁樣先有嘢睇」。18歲時的江嘉敏穿上加細碼的旗袍，露出水蛇腰兼纖幼手臂，網民大讚她非常漂亮：「好Fit好靚」、「而家都可能着得到件衫」。

點撃睇江嘉敏出席《萬千星輝頒獎典禮2020》：

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點撃睇18歲江嘉敏旗袍Look和其他靚相：