曾志偉任無綫高層傳《獎門人》將回歸　馮盈盈爆想做「獎老」個位

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-04 02:22

無綫（TVB）早前爆出高層人事調動，有指大股東兼非執行董事黎瑞剛幕後秘密安排藝人曾志偉，出任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，主力負責綜藝及資訊娛樂節目，其愛將王祖藍亦獲委任為首席創意官。TVB回應稱，欣賞曾志偉多年經驗以及內地廣闊人脈，深信曾志偉有望為公司擴展綜藝節目的內地版圖。

曾志偉。

曾志偉今身在內地，今日（4/2）有報道指，他已落實年初一在港出席TVB大型賀年節目《金牛獻瑞賀新禧》，並將首次以高層身份與主席許濤一齊派利是及主持舞獅點睛儀式，與台前幕後及觀眾迎新歲。據悉，TVB已於電視城行政大樓頂層安排了行政辦公室給曾志偉，隔籬房為行政總裁李寶安，可見其地位之高。

黎瑞剛有「中國梅鐸」之稱。（網上圖片）

另外，有指曾志偉已着手計劃未來綜藝節目發展方向，以及製作迎合港人及內地觀眾口味的綜藝節目，其中深受歡迎的經典作《超級無敵獎門人》有望在疫情下回歸。雖然因此事低調進行下，一眾「獎老」錢嘉樂、林曉峰及金剛均暫未收到消息，惟他們紛紛表示支持，金剛更直言會由台灣飛回香港為《獎門人》撐到底。

《超級無敵獎門人》。（視覺中國）

消息都未落實，一眾TVB小花馮盈盈、江嘉敏及曾淑雅均迫不及待地舉手想做節目嘉賓。出名玩得的馮盈盈（Crystal）更坦言想做埋「獎老」個位，自爆細個曾做過現場觀眾，更喜獲勁多禮物滿載而歸，希望長大後能做「獎老」一角負責大派禮物，帶給觀眾歡樂。

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江嘉敏（Kaman）對「兒時回憶」《獎門人》的一系列遊戲如「啜乒乓波」、「辣辣壽司邊個食」印象尤深，更謂：「我想集集都上添！」。問會否在賀年節目向曾志偉逗大利是，她回答一定會向曾志偉拜年，自己今年都會派利是。

至於曾淑雅（Jumbo）對此亦大感興奮，並表示想透過節目減少疫情下社會到處瀰漫的負能量。

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