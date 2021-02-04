高材生腦梗死致重度昏迷　醫生不斷播王菲《傳奇》竟奇蹟甦醒

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-04 14:45

天后王菲是不少人心目中的偶像，近日在內地湖北武漢就有一位因腦梗死導致重度昏迷的男子，因為醫生不斷在他耳邊播放其偶像的歌曲《傳奇》而令他有所反應，最後甦醒起來還能和家人進行簡單的交流，令人嘖嘖稱奇。

王菲的歌非常好聽。（《幻樂之城》微博圖片）

據「湖北發布」的官網微博稱，岑先生在去年的12月，因為腦梗死導致重度昏迷。為了讓他能夠甦醒起來，院方方面就率先要了解岑先生的愛好﹑興趣等各方面。隨後了解到岑先生原來從小就是一位學霸，學士學位同碩士學位都在清華大學就讀，畢業後就在一家世界500強的高科技公司擔任高層的工作，他還很喜歡王菲的音樂。

醫生不斷在岑先生耳旁播放王菲的歌曲。（湖北發布微博圖片）

醫生團體了解到岑先生的過去，就為他制定了一套個性化的語言刺激法同音樂治療法。在治療的過程中，醫生除了跟他講清華大學校園事之外，還不斷在他耳邊播放王菲的音樂，就在聽到《傳奇》一曲時，岑先生竟然有所反應，出現眼球運動加快、微微睜眼、眼眶濕潤等反應。經過長時間的治療後，就在2月2日從深度昏迷中的他已經能夠有意識，可以同家人進行簡單的交流同肢體活動。不少網友得知之後都覺得是醫學奇蹟，原來這一種只在劇集中經常看到的情況，果真真實存在，音樂的力量的確強大。

岑先生就是聽了《傳奇》一曲而令他有所反應。（影片截圖）