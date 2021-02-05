風起霓裳| 古力娜扎被指拍劇遭許魏洲襲胸　官方聲明：已事先溝通

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-05 15:30

由古力娜扎、許魏洲主演的唐代古裝劇《風起霓裳》正在熱播，劇集服裝、化妝、道具精美，但兩位主演的演技遭到很多網友詬病，且劇情漏洞太大，因此口碑麻麻。

劇集製作不錯，但兩位主演的演技以及劇情實在有些拖後腿。（微博@風起霓裳官微）

在近日播出的一場戲中，許魏洲同古力娜扎一同騎馬，當中一隻手的位置似是握住女方的胸部，因此被網友質疑「咸豬手」，指他不尊重女性。但該畫面在播出時已經過處理，並未播出全貌。

對此，劇組特別發表「嚴正聲明」，表示因古力娜扎飾演的豆醫官在劇中是女扮男裝，許魏洲扮演的裴行儉並不知曉她是女兒身，兩人在緊急情況下騎馬逃跑，才有了身體接觸，許魏洲才辨別出古力娜扎是女生。而且導演同劇組已事先同演員們溝通好細節，做了嚴密詳細的防護措施後，才對此情節進行拍攝，不存在越界行為。其後，許魏洲工作室也轉發律師聲明，斥責惡意造謠者，並保留追究的權利。

今日（5日），當事人古力娜扎也在微博回應：「心裏是髒的，看什麼都是髒的。」想不到卻引來兩極評論，有網友認為：「別人關心她怕她被吃豆腐不好發聲，她來個你們好髒」、「她這情商實在是……」、「她只要有腦子就說不出這種話，她完全可以說感謝大家關心，其實是個誤會」，但也有網友覺得並無不妥：「她說得沒錯啊，用劇情設計來抹黑演員人品就離譜」、「還好吧，因為實際上並沒有幾個為她著想的，至於真正目的嘛誰也不知道」等。其後，古力娜扎再度發微博，感謝大家的關心，語氣緩和了不少。