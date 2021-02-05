乘風破浪的姐姐2 |張栢芝人氣高想換組被拒　那英：你先想想

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-05 21:03

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》第一場公演已經完滿結束，是次一共淘汰了 5位姐姐，包括安又琪﹑湯晶媚﹑劉燁﹑李慧珍同董璇，所以剩下的25位姐姐需根據觀眾投票的個人喜愛度同表演成績的綜合結果，需重新進行洗牌。

而本身身處在「破浪組」（比較低分數的姐姐）的張栢芝，因為人氣高的關係所以換位成功去了「守擂組」。不過在「守擂組」當中她似乎人氣不高，事關她被內地天后那英拒絕於門外，影片在微博瘋傳更登上熱搜榜，廣受大家討論。

25位姐姐需進行全新洗牌。（影片截圖）

綜合觀眾對姐姐的個人喜愛度同表演成績的總和而看，張栢芝在「破浪組」中一共獲得1253 分排在第二名，所以她有資格調去「守擂組」換位成功，同那英﹑陳妍希﹑容祖兒等姐姐同是一個組別。雖則如此但在「守擂組」中亦需分三個小組，其中一個小組就是由那英擔任隊長，而一直視那英為偶像的張栢芝就當然心儀那英組：「我想去那英姐那組。」但那英聽到張栢芝的選擇之後似乎有一些不知所措，一直在猶豫中似乎不想對方加入自己的組別。眼見那英的猶豫不決張栢芝亦快人一步讓自己有下台階：「你可以拒絕。」沒想到那英就真的拒絕：「你先想想吧！」不少網友都大讚那英夠真能做自己。

張栢芝想入那英組。（影片截圖）

那英委婉拒絕張栢芝。（影片截圖）