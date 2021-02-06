朱智賢自爆全身麻醉拒講原因：我無事，係勤力咗啲啲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-06 18:45

朱智賢到處挑戰香港行山路徑。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢呢一年來幕前工作暫停，不過佢未有停低步伐，幾乎每個星期去行山，挑戰唔少高難度行山路線，早幾日佢先行完被稱為「港版大峽谷」嘅屯門良田坳行山，仲騷出長腿，點知呢日就喺IG STORY表示剛全身麻醉﹗

朱智賢早幾日行屯門良田坳大峽谷。（IG：@ashley_ellabel）

行完屯門良田坳峽谷後，朱智賢貼出長腿照自爆：「話說冲涼嘅時候，突然之間發現兩隻腳（係成條腿）旁邊都有條痕，然後喺度諗係咪因為條褲壓住咗有條界呢？跟住...我突然爆笑咗出嚟，OMG﹗噚日我着咗條通窿legging行山！媽呀，依家成對腳曬到有印，好似污糟咗咁，點見人呀？然後我自己一個喺屋企笑傻咗。」

朱智賢著錯褲令長腿留痕。（IG：@ashley_ellabel）

點知到2月5日，朱智賢喺IG STORY貼出一張插住針嘅右手照，另外一張就拎住藥丸留言話：「全身麻醉完，呆咗成日，唔係好知自己做咩，好累好眼瞓，然後食飽咗個胃又痛。今日呆到都唔記得問醫生問題。」又話「唔好問我有無事，我無事，係勤力咗啲啲啫。」就呢件事朱智賢回覆《香港01》表示：「冇咩事呀多謝關心。」絕口不提麻醉原因。