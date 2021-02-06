音樂人伍仲衡開音樂會唱舊歌　被王馨平許文軒爆好貪靚

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-02-06 17:15

香港知名音樂人伍仲衡（Harry）即將舉行音樂會，他日前聯同王馨平（Linda）及何嘉莉（Lillian）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談開演音樂會感受。

香港知名音樂人伍仲衡（右二），聯同王馨平（Linda）及何嘉莉（Lillian）接受主播許文軒（Edmond）專訪。

Harry因為疫情，玩音樂地方都被關閉，布志綸提議他開Facebook Live，他一玩就愛上，造就今次開音樂會的機緣，「玩咗八個月，六十埸，既然網上有咁多人鍾意睇，不如做埸實體音樂會，畀佢哋親身感受氣氛。由於係因為做咗網上Live先有呢次音樂會出現，所以會保留網上Live嘅元素，玩好多八九十年代歌曲，而唔係我嘅作品音樂會。作品音樂會一直都想做，但要搵個好時機，下次再搞。」

雖然Harry是一位音樂人，但他亦非常注重儀容，王馨平和Edmond分別大爆Harry貪靚，Linda説：「如果唔貪靚，你都唔會買咁多衫啦！」主持Edmond亦指Harry曾為其節目《我們的音樂時代》特意購買新衫接受訪問，而且訪問前要用「碌面機」瘦面。

伍仲衡被爆貪靚（伍仲衡FB )

Lillian亦分享跟Harry的合作淵源，原來二人已經有20年沒有合作，她說：「我哋有成十幾年冇見，因為佢邀請我做網上Live再聯絡，第一次同Harry開Live我好緊張，仲搞到Harry自己都緊張埋。記得我哋第一次合作係喺CASH流行曲創作大賽，佢幫我寫咗首《愈錯愈愛(極樂）》，最後仲得到冠軍。依家再搵佢幫我寫歌，我哋足足有20年冇合作，好期待佢嘅新作品。」

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