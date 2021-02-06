乘風破浪的姐姐2︱張栢芝公演全程Hea爆　網友鬧爆：唔想努力咪嚟

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-06 20:11

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》自從官宣張栢芝加盟以來一直備受觀眾期待，但就近期播出的表現來看，這位金像影后實在有些差強人意。

首次公演張栢芝是中心位。（微博@乘風破浪的姐姐）

上一集的小組考核中，栢芝唱歌走音，頻繁忘記舞蹈動作，四肢極度不協調，最後連自己都笑場，遭到王菲好友無情吐槽，但還是有很多網友覺得她可愛。而最新一集的首次公演中，栢芝的表演可謂令人失望，身為中心位的她，全程幾乎只有叉腰扭胯擺造型，手部動作完全省略，即使已經簡單到如斯地步，栢芝依然可以甩節拍，且動作也完全不到位，相當敷衍，甚至都沒有認真咪嘴，一眼就看出是假唱，在直拍視頻中更加明顯。儘管其他四位姐姐也沒有很出色，不過依然盡力跳到最好，認真咪嘴。

+ 4 + 4 + 4

當然，以上動作可能是舞蹈老師特登為栢芝安排，雖然對同隊姐姐不公平，但既然大家都欣然接受，旁人也不便多言。然而，在表演結束後，栢芝連自我介紹都不記得，還要同隊姐姐二度告知才想起自己的稱號，原因是「年紀大了」。更誇張的是，其他四位姐姐都在齊齊講出組合名以及擺Pose喊口號，栢芝卻站在旁邊無動於衷，一言不發，連動作也沒有，非常尷尬，大家一講完之後，她還嘻嘻哈哈拉着黃曉明說：「我太緊張了」。

+ 2 + 2 + 2

不得不講，栢芝的這些表現實在太敗好感，由第一季到現在，幾乎沒有哪位女星是如此，完全看不到栢芝認真的態度，講的同做的，完全是兩回事。在練習時，栢芝還對隊內其他幾位姐姐說：「我剛才看不到你們，因為你們太普通了。」然而到了台上，自己的表演可謂拖累全組，導致組內有兩位姐姐被淘汰，但她以第二名進入乘風守擂組，看得觀眾一臉問號，真是何其諷刺。畢竟這不是個人表演，一個人有問題，可能會連累全隊人，每位姐姐都認真對待，為什麼要為你的不認真埋單？即使樣貌被讚得如何天花亂墜，但這樣不在乎又不認真的態度，觀眾也不會買賬，紛紛狠批：「美麗廢物」、「所以節目裡拍的認真都是擺拍吧」、「真的吐了，不想努力就別來啊？錢就這麼好賺」等。