張振朗鏡頭前感觸落淚　獲監製送《拳王》海報點解要打格仔？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-07 13:30

張振朗近來忙於新劇《拳王》的拍攝，劇中的他飾演泰拳拳手「海正藍」，需要睇得之外更要打得，未播都知張振朗付出相當多。昨晚（6/2）《東張西望》便播出他拍攝煞科戲的情況，談起拍攝時的辛酸事，他更在鏡頭前落淚。

張振朗鏡頭前感觸落淚。（《東張西望》截圖）

張振朗說：「有好多難題，會不斷打擊自信心，有一種莫名的感觸。」訪問他表示，自己為了角色付出很多，除了捱更抵夜地拍攝，還要節食操練，十分辛苦，還說自己最希望回家後與家人一起食飯，說一句：「你個仔冇事，仲可以企喺度！」

真係喊。（《東張西望》截圖）

他接受《香港01》訪問時，也說：「因為為咗個角色付出咗好多，無論身形上同個心理上都遇到個大挑戰，到完嗰日除咗係一個解脫亦都係好唔捨得，同埋好多好難既場口，咁啱嗰日拍咗個係空中滑翔傘要演戲嘅場口，都係自己飛。」最後在百感交集之下落淚。他也表示：「因為個劇本寫得好好，唔想浪費。」

監製送了一張大海報給張振朗。（《東張西望》截圖）

另外，劇集監製也送了一張大海報給張振朗。張振朗接受《香港01》訪問時，就表示因為造型要保密才會打格。

雖然劇照未曝光，不過同呢張肌肉相應該差唔多：