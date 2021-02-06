麥玲玲自爆戀愛史上床唔隨便　點出嫁入豪門三大條件：靚係必須

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-07 00:20

堪輿學家麥玲玲最近作客無綫（TVB）節目《#後生仔傾吓偈》，一連兩集向馮盈盈等一眾主持分享戀愛經歷、看法。跟隨節目的傳統「報Status」的她便指自己「Occupied」（有對象），但不肯透露拍拖次數，更笑說：「我點數啫？我生得咁靚！我唔睬你哋！我哋拍拖定義同你哋後生唔同，我哋老人家，追求柏拉圖式戀愛，你哋就郁啲行上張床度。」

麥玲玲拒絕透露拍拖次數。（電視畫面）

麥玲玲又指自己以前拍拖非常保守，交往幾個月才會接吻。眾人談到拍拖有五個階段──「拖、攬、錫、摸、搞」時，陸浩明便問麥玲玲是否婚後再進入第五階段，她答謂：「好多嘢都要了解㗎嘛，錯配咁點算？我點解會係傳統呀？我一向係好前線，仲有人咁傳統㗎咩？」

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另外，當馮盈盈指自己不能接受太早嫁人相夫教子，想繼續工作來肯定自我價值時，麥玲玲便笑指對方識有錢人太少，更講出嫁入豪門的三大條件：「靚係必須嘅，一代醜新抱，十代醜兒孫，如果新抱唔靚，溝咗（基因）落嚟呢，連續十代都醜樣晒！學歷係嫁妝，你簡簡單單都要讀埋個碩士，碩士就夠，博士佢哋覺得反而係多咗，讀得太多都鬧。另外，拋頭露面就真係唔鍾意，要不得。」