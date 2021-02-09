雞排妹性騷擾事件｜女導演馮云踢爆曾國城有前科：20年前用腳磨我

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-09 22:30

台灣女星鄭家純（雞排妹）尾牙性騷風波持續延燒！資深主持人曾國城也被雞排妹指控壓胸，對此曾國城道歉「我肚子可能比她胸部再大一點」，風波未止，近日廣告導演馮云在網上發文，公開點名曾國城多年前曾用手、腿磨蹭她的大腿。

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現年51歲的導演馮云7日在個人社交平台上發文表示，自己在22～25歲做了幾年的妝髮師，碰過金城武、李玟、茱麗葉畢洛許等不少知名藝人，其中有一段時間，她接到曾國城妝髮，當時她替曾國城化妝時，曾國城用手和腿很紮實的亂滑亂磨蹭大腿，但當時有沒有故意碰到胸部她記憶模糊：「後面幾個小時的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情，逃回家後，接下來就回絕了這個節目之後的妝髮工作」。

馮云回憶當時是個只有三台電視，沒有網路也沒有自媒體的年代，便把「有點髒」的感受埋進內心深處，但是過了快20年，她走在迪化街看到曾國城的人形立牌正捧著自家的麵在賣，光看了一眼就覺得嘔嘔嘔。

馮云表示，慶幸的是自己當了導演以後，沒客戶指定要這位曾主持人來當代言人或演員的，更直言如果有的話一定會用盡全力請客戶換別人來代言，換不掉的話她就會選擇不接，馮云表示，這幾天看到雞排妹的事情鬧得沸沸揚揚，看到曾國城回應「自己的肚子比雞排妹胸部大」，她不諱言的表示「對這人厭惡感受翻到喉嚨了」，馮云最後感謝雞排妹的挺身而出：「謝謝你替很多人站出來，包括那個二十出頭剛出社會的我」。

大概沒什麼人知道，我22-25歲做了幾年的妝髮師。 大部分的案子是接電視CF，也有平面雜誌，觸碰不少知名藝人，像是金城武，李玟，茱麗葉畢洛許，小燕姐⋯的臉和頭髮（那是因為要化妝弄頭髮啦），不過其中有一段很短的時間（可能只有一兩個月），我接過... 由馮云發佈於 2021年2月7日 星期日

此文引發熱議，許多網友表示「謝謝導演願意說出來分享」、「謝謝多一個人說出來」，也引來網友分享自已的親生經歷，不過有部分網友則認為「 20年前自己都忘了還提，根本蓄意要毀人」、「20年前的事你有辦法記得一清二楚喔？況且是在驚慌之下」。

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