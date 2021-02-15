蔡一傑專訪｜太嘴刁無面畀　酒店大廚都照鬧：我照畀錢擺喺度唔食

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-15 11:30

2019年10月26日至28日，原定於伊利沙伯體育館舉行的《REMUS CHOY ONEDERFUL LIVE SHOW 2019》演唱會最終鑑於「社會環境的不能預測因素，考量到藝人、工作人員及歌迷安全」，在演唱會正式開始之前8日，官方宣布決定取消演唱會。雖然蔡一傑籌備多時的首個個人演唱會至今仍然一直擱置，但一向多才多藝的蔡一傑又另覓「生路」，在YouTube創立個人頻道「傑少煮意」，約一年時間就已衝破10萬訂閱。

「傑少煮意」已經衝破10萬訂閱。（YoiTube截圖）

「做咗呢個頻道，我先發現係捉蟲入籮Pat，因為原來係幾辛苦！」經營了大約一年，「傑少煮意」的影片數量已經超過70段，即每星期會推出一至兩段新片：「最初我真係以為拍條片啫，求其剪埋佢咪得囉！」豈料，直到他落車經營後，才知道做「YouTuber」的艱辛，尤其在選擇題材方面：「你煮得複雜，人哋就話你雕龍雕鳳，太簡單，人哋就話『我阿媽都識煮啦』咁。」

相對其它「藝人YouTuber」，「傑少煮意」的出片密度已非常高。（YouTube截圖）

「傑少煮意」＝普通家庭菜

自從2019年10月尾的個人演唱會取消之後，蔡一傑經歷了一陣失落，直至2019年「做冬」之一，他一如既往親自下廚宴請家人做節，而在上網取靈感之際，發現自己亦有能力去分享入廚心得：「嗱，我再重申一次，我係一個歌手嚟，我唔係一個廚師，同埋我煮嘢唔係話好叻。我做呢個頻道係想同大家分享我嘅『煮意』。我煮嘢就唔係話好叻，都係普普通通家庭菜，我只不過係分享一啲我平時煮嘅嘢。」

「傑少煮意」最多人睇嘅三段片，果然係非常貼地。（YouTube截圖）

家傭廚藝指標

蔡一傑在9歲的時候已經自己拿起鑊鏟走入廚房炒飯，長大後又成為了家人、朋友的主廚，除了滿足身邊人的口褔之外，更成為好友陳淑芬的「家傭標準」，每逢有「新姐姐」到位，就會邀請蔡一傑到府上作客品評家傭的廚藝，蔡一傑笑言：「佢仲幫我改咗個名叫『腌臢二少』。識我嘅人都知我有幾嘴刁，呢樣又嫌，嗰樣又彈，有時去到某啲大酒店或者餐廳我都會嫌，如果係個廚師太過糟塌啲食物，我會係照畀錢，然後擺喺度唔食，跟住我就馬上埋單走。」

「通常發生呢啲事，都會問我咩事，我就會話唔洗食喇，根本都唔好食！」（梁碧玲攝）

食臭西瓜的經驗

除了以「絕食」去對抗廚師糟塌食物之外，蔡一傑更自認大膽，不只一次會叫廚師出來當面對質：「試過一次我食分子料理，喺泰國，又話幾難訂咁！點知個感覺好似畀佢整蠱緊咁，好似貼錢買難受。你望就係一塊和牛，食落去就似西瓜，仲要係霉咗、臭咗嗰啲西瓜肉嘅感覺！你就當我唔識欣賞啦，我寧願食碗雲吞麵！」不過蔡一傑亦賞罰分明，若然遇到一些廚藝好的廚師，亦會加以讚賞：「一係你就唔好行入去個廚房，你煮就要尊重食物，對人有個交代。」

蔡一傑對住鏡頭明言：「嗱！我最怕就係食分子料理，第一，貴，第二，食唔飽！」（梁碧玲攝）

寧做「獨行俠」都想需要「伴」

對食物高要求，蔡一傑對自己的身形的要求亦非常嚴格，因為修身而斷食兩天亦不足為奇，「我唔會畀自己突然脹爆，好快就會收返返嚟，只要感覺到嗰排有啲啲咁多，我就即刻可以減食。」當然，最老土但永恆的方法，仍然是堅持做運動，游水、跑步甚至跑山都是蔡一傑的習慣，而且多年以來也是「獨行俠」：「（真係唔需要有伴？）就算同我阿哥都係各自修行，玩嘅嘢唔同，路線唔同，速度又唔同，就算同朋友去我都唔會嘅，有時我都會嫌佢哋行得慢。因為人總會有惰性，如果仲要被第二啲因素去影響，咁我就寧願唔要喇！」

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睇埋當日專訪靚相—（場地提供：香港海洋公園萬豪酒店）