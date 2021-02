撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-02-10 11:30

馮盈盈話自己工作忙碌,得知有機會見Nichkhun時,與戴祖儀即時仆到去。(影片截圖)

馮盈盈早前在IG上載與韓國男團2PM成員Nichkhun嘅合照,並發帖表示:「the first valentine day in the new year.The day we met will definitely be on the first page」不過盈盈就未有交代點解會見到Nichkhun。

這些機會……(IG圖片)

而喺最新一集《#後生仔傾吓偈》時,盈盈就提到「追星」一事,並笑言:「追星嘅心係永不磨滅,以為年紀大就無,但原來自己仲有少女心,當你見到偶像時,係會有心心眼,然後會有對男朋友都唔知會唔會有嘅表情。」盈盈表示早前Nichkhun在港拍電影,於是搭上搭搵朋友安排,最終可以與中學時嘅偶像男神見面兼high tea,並謂當時絕對係「仆到去」。

同場加影:馮盈盈旗袍Look大展S形曲線 激似真人版春麗比例極佳