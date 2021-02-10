郭晉安回復狀態完美呈現男人味　擊碎面部僵硬傳聞露燦爛笑容

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-10 19:21

郭晉安、譚俊彥、王君馨，湯洛雯（靚湯）今日（10/2）現身將軍澳電視城出席劇集《失憶24小時》記招，靚湯在劇中飾演心理醫生並協助譚俊彥尋回失去的記憶：「本身係醫生同病人嘅關係，細細個已經識，大個咗撞番，慢慢發展到戀人未滿，友達以上嘅關係。」

靚湯，郭晉安出席新劇宣傳活動。（葉志明攝）

談到牛年大計，靚湯說會拍攝新劇更希望疫情快點過去。至於大家最關心的，一定是她與馬國明的婚事，靚湯稱有好消息再通知大家：「我真係真係未有消息，如果有消息再同大家講。」

談到牛年大計，靚湯說會拍攝新劇更希望疫情快點過去。（葉志明攝）

情人節將至，碰巧當日又是大年初三，靚湯說要忙着拜年，假如有空亦會與馬明一同向家人拜年：「好多時候要同屋企人拜年，唔使開工都會（同馬明）一齊過，但佢開緊工。（會同馬明向屋企人拜年？）都會，如果佢得閒，都見過喇大家都。」

安仔除下口罩讓傳媒拍攝。（葉志明攝）

早前有指郭晉安出席《白色強人II》記招時，面部顯得僵硬不自然，而且眼部浮腫。不過照記者今日現場所見，安仔回復狀態，穿起劇中的便服造型更充滿男人味。安仔除下口罩讓傳媒拍照時亦不時露出自然兼燦爛的笑容，絕對是回復當年勇。