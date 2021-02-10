ViuTV播《戰毒》被批欠缺本地製作味　觀眾要求腰斬否則全面罷睇

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

ViuTV上周播畢自家製作劇《太平紋身店》後，本周改由黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜主演的外購合拍劇《戰毒》接棒黃金時段，但不少ViuTV忠實觀眾對安排感到不滿，直指劇集的演員陣容以至警匪題材都缺乏ViuTV味，連片尾曲出Credit都是簡體字缺乏港味，甚至有觀眾建立「Viutv停播《戰毒》關注組」，短短兩天已吸逾2,800人次關注，觀眾又頻頻在ViuTV官方Facebook派嬲，更揚言若然ViuTV不正視民意腰斬劇集，將會全面罷睇抵制。

點擊圖輯睇睇比無綫更是是但但的製作！

+4
+4
+4

ViuTV自周一播出《戰毒》後可謂怨聲載道，官方Facebook幾乎每則帖文均充滿嬲嬲反應，民怨沸騰要求停播，並建議以其他舊有節目替代，網民狠批：「大家睇Viu就係唔想睇膠劇，播套咁既野真係會嬲，支持腰斬！」、「不如播韓劇算啦，一定好睇過呢套」、「真心唔好搞死呢個時段」、「逼人熄電視」。對此，ViuTV發言人回應道：「ViuTV重視不同觀眾的意見，提供不同類型節目，包括自製及外購。我們目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。」

點擊圖輯睇劇照：

+24
+24
+24
囝囝女女730｜Lokman盼MIRROR一齊拍喜劇　沈殷怡牛年勁發福？
《全民造星》盛產高質男團　ECHO做第四隊挑戰前輩MIRROR？
呂爵安Edan親邀林家熙出演《E先生》MV　Locker揭天台離別戲真相
何雁詩倒戈示愛MIRROR呂爵安　鄭俊弘盛讚姜濤：我都有聽新歌睇MV
20歲譚旻萱憑Edan呂爵安MV爆紅　港版朴敏英純靠靚樣勁吸過萬粉絲
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。