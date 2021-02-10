ViuTV播《戰毒》被批TVB味濃　觀眾要求腰斬否則全面罷睇

撰文：葉詩
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ViuTV自2016年開台以來穩步發展，自家製劇集《教束》、《二月廿九》、《歎息橋》、《男排女將》等電視劇；以及《全民造星》、《美女郊遊遊》、《調教你男友》、《膠戰》等綜藝節目質素不俗、成功迎合觀眾口味，為電視台累積口碑，亦令其漸漸步上軌道，吸引年輕一代觀眾，可與無綫一決高下，去年末播出《全民造星III》總決賽更「逼使」友台變陣迎戰。
上周播畢自家劇《太平紋身店》後，本周由黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜主演的外購合拍劇《戰毒》接棒黃金時段，連片尾曲出Credit都是簡體字，引來ViuTV忠實觀眾罵聲不斷，指此劇無論邵氏演員陣容及警匪題材均「TVB味濃」，更有觀眾建立「Viutv停播《戰毒》關注組」，短短兩天已吸逾2,800人次關注，觀眾又頻頻在ViuTV官方Facebook派嬲，更揚言若然ViuTV不正視民意腰斬劇集，將會全面罷睇抵制，隨時盡毀多年心血。
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ViuTV自周一播出《戰毒》後可謂怨聲載道，官方Facebook幾乎每則帖文均充滿嬲嬲反應，民怨沸騰要求停播，並建議以其他舊有節目替代，網民狠批：「大家睇Viu就係唔想睇膠劇，播套咁既野真係會嬲，支持腰斬！」、「不如播韓劇算啦，一定好睇過呢套」、「真心唔好搞死呢個時段」、「唔知以為自己撳錯台睇緊TVB！停播《戰毒》，否則以後都唔會睇Viu！」、「逼人熄電視」、「ViuTV你係咪食懵咗啊？」對此，ViuTV發言人回應道：「ViuTV重視不同觀眾的意見，提供不同類型節目，包括自製及外購。我們目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。」
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