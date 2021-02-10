ViuTV播《戰毒》被批TVB味濃　觀眾要求腰斬否則全面罷睇

ViuTV自2016年開台以來穩步發展，自家製劇集《教束》、《二月廿九》、《歎息橋》、《男排女將》等電視劇；以及《全民造星》、《美女郊遊遊》、《調教你男友》、《膠戰》等綜藝節目質素不俗、成功迎合觀眾口味，為電視台累積口碑，亦令其漸漸步上軌道，吸引年輕一代觀眾，可與無綫一決高下，去年末播出《全民造星III》總決賽更「逼使」友台變陣迎戰。

上周播畢自家劇《太平紋身店》後，本周由黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜主演的外購合拍劇《戰毒》接棒黃金時段，連片尾曲出Credit都是簡體字，引來ViuTV忠實觀眾罵聲不斷，指此劇無論邵氏演員陣容及警匪題材均「TVB味濃」，更有觀眾建立「Viutv停播《戰毒》關注組」，短短兩天已吸逾2,800人次關注，觀眾又頻頻在ViuTV官方Facebook派嬲，更揚言若然ViuTV不正視民意腰斬劇集，將會全面罷睇抵制，隨時盡毀多年心血。