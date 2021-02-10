謝嘉怡跟足農曆新年傳統習俗　情人節未有計劃坦言冇追求者

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-10 22:15

香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）今日（10/2）現身將軍澳電視城出席新春節目《睇電視逗利是融易過肥年》記招，Lisa以紅色一字肩及膝裙示人，非常有新年氣氛。鬼妹仔的她原來每年都會慶祝農曆新年：「細個到15歲，每年都會返香港過，呢幾年就係蘇格蘭過，大家都會着紅色衫一齊食飯，好開心。」

香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）今日（10/2）現身將軍澳電視城出席新春節目「睇電視逗利是融易過肥年」記招。（葉志明攝）

Lisa亦會跟足不同的傳統習俗，例如年廿八洗邋遢等：「仲有初三唔好探人，之前冇跟咁足，今年喺香港過就會跟同埋學多啲。」談到賀年食品，Lisa顯得十分雀躍並指最喜歡吃角仔：「最鍾意食角仔，同埋好鍾意食盤菜，好多嘢都好鍾意食，但角仔係最好食。」

她透露家人原定一月從英國回港過年，可惜疫情關係未能如期返港：「而家英國好嚴重，香港政府唔畀佢哋入境，所以要等多幾個月。（第一年自己過新年？）我嫲嫲、姑媽喺香港，第一年新年冇媽咪、Daddy一齊過。」

鬼妹仔的她原來每年都會慶祝農曆新年。（葉志明攝）

情人節將至，Lisa稱暫未有計劃：「每日Schedule都轉緊，所以我未知要唔要返工。（如果放假同邊個過？）冇特別，可能搵下朋友。」回想起過往的情人節，Lisa說最甜蜜的事是吃飯和睇戲，最喜歡收到的禮物是花束：「我收過花，好鍾意花。同埋收過朱古力、公仔，但最開心收到花同朱古力。 （有冇追求者？）冇呀。」