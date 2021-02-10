「御用奸人」李天翔投ViuTV升LV男主角　女主角傳郭羨妮加劉心悠

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-10 22:45

ViuTV近年花不少心機製作劇集，上年《熟女強人》、《暖男爸爸》和《男排女將》連環三炮，成功製造不少話題，可惜最致命的是，經常在自家製港劇後，又再播放外購劇，不能連貫是ViuTV一直未可以再進一步的重大原因。

近月Viutv熱播的《男排女將》（2020）成為話題，劇中主角鄧麗欣曾與一班球員在大埔體育會李福林體育館外，與劇中扮演排球總會主席魯Sir（高翰文 飾）爭執。（電視劇截圖）

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ViuTV除了有自家培養的藝人之外，也會從電視圈尋找演員，兼一直羅致不少從TVB離開的演員，所以不少組合都會有新鮮感。最近有消息指出，ViuTV將會繼2019年的《詭探前傳》後，再次開拍30集的長劇，有傳監製是曾任TVB編導、HKTV導演的黃偉賢。

黃偉賢曾執導無綫劇集包日括《陀槍師姐IV》、《秀才遇着兵》、《法證先鋒》、《與敵同行》、《護花危情》等。（資料圖片）

至於演員陣容也是極新鮮，據聞兩位女主角分別是郭羨妮和劉心悠，郭羨妮已經有七年沒有演出電視劇，對上一套是2014年拍攝，2015年播放的TVB劇《無雙譜》，近年多在電影發展。而劉心悠在上年傳聞已約滿邵氏兄弟，現在應該是自由身，其實她在ViuTV並不是第一次亮相，在2016年綜藝節目《Barter Game價值連城》擔任過主持。

郭羨妮KEPP得好好。（IG：@sonijakk）

即睇以前郭羨妮經典角色：

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男主角方面，男一還未確定，但男二已經找到了前年離開TVB的李天翔，「御用奸人」在離巢後曾北上拍劇，近來不時在內地網上抖音平台直播，今次升LV做男主角，絕對是對他實力的肯定。

李天翔在微博開直播與粉絲聊天。（微博@李天翔）

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