馮盈盈獲力捧包辦三大賀年節目　隨時接鄭裕玲棒做TVB金牌女司儀

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-02-11 16:45

現年26歲馮盈盈（FYY）自2016年當選香港小姐冠軍入行後，備受無綫力捧，不僅在多套劇集中擔綱要角，更身兼多個節目及大騷主持。新年將至，TVB三大新春賀年節目都有馮盈盈坐陣，是亮相最多的主持，獲力捧的程度可見一斑！

馮盈盈近日為新春節目頻頻開工，備受TVB力捧。（陳順禎攝）

盈盈主持的三大賀年節目，包括今晚年三十晚的《送鼠迎牛開運王》，年初一中午的《金牛獻瑞賀新禧》，以及晚上的《金牛吉祥耀保良》，難怪她近日頻頻穿上賀年旗袍裝開工，為多個節目錄影，名副其實的「開工王」。

鄭裕玲（Do姐）是TVB的金牌女司儀，外界盛傳麥美恩、何依婷以及馮盈盈將會是Do姐的接班人，過去麥美恩被視為頭號接班人，不過網民認為盈盈近年的風頭已經蓋過麥美恩和何依婷，盈盈不僅頻頻主持大騷，次次語出驚人，可說是TVB中曝光率最高以及最多話題女星，有望成為TVB下一個金牌女司儀。

麥美恩原本被視為Do姐頭號接班人，但近年似乎被馮盈盈蓋過風頭。（麥美恩IG）

何依婷於新版《十月初五的月光》中擔正主角「祝君好」，未得閒與盈盈鬥。（何依婷IG）

今個新春將會不停見到馮盈盈，點擊圖片：

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