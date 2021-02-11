雙祥見｜梅小青探班令梅小惠有壓力　黎耀祥阮兆祥唔敢遊花園

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-11 22:30

梅小青驚喜探班，雙祥都即時變得聽話。

由黎耀祥、阮兆祥主持嘅《雙祥見》，其節目監製乃梅小惠，早前拍攝新春版時，梅小惠的親姊、金牌監製梅小青更特地探班。對於姐姐親自到場坐陣，小惠感到高興之餘，同時坦言感到少少壓力：「因為今次是我作為製作總監身份後，家姐第一次來現場探班，點都有少少壓力，希望盡自己所能做好，不令她失望。」

梅小青力捧小惠。

小惠更指自從做了製作總監後，姐姐私底下也經常分享了不少經驗及心得，問及她盡得梅小青真傳，是否目標成為跟她一樣的金牌監製？小惠不忘發揮她的搞笑本色：「似佢成為金牌級人馬就有排喇！不過如果她可以重出江湖拍劇，咁我就有機會翻紅啦！」小惠果真搞笑。而梅小青表示親眼見到妹妹在拍攝現場指揮從容，賣力投入，事事親力親為感到十分欣慰，她指初入茅蘆的小惠能做出這樣的成績，自己也真的感到非常自豪，事後更在微博上載二人合照並寫上「我的驕傲 」。

黎耀祥送百合花比老婆。

梅小青嘅驚喜現身，令黎耀祥同阮兆祥頓時有點吃驚，就連平日喺選擇題上愛遊花園嘅作風亦消失不見，可見小青姐即使退休了但金牌監製的氣勢還是勢不可擋。新一集《雙祥見》將在大年初一播出，除了跟大家拜年之外，新春跟大家邊食年糕及蘿蔔糕，邊談香港近代一炮而紅的藝人。今年農曆新年適逢遇上了西方情人節，二人也大方分享自己經歷過最深刻的情人節。黎耀祥記得第一年與太太過情人節，為了給她驚喜特地買花親自送到祥嫂公司樓下，最後竟換來祥嫂吩咐以後不用送花，因為情人節送花很貴，寧願他實際一點折現，但阮兆祥卻踢爆祥嫂叫他不要再送花的原因，其實是因為黎耀祥送錯百合花！而阮兆祥則自豪地說曾為逗女朋友開心豪花一個月人工送一百支玫瑰，認真浪漫！