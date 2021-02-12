盤點星級鼠B　楊秀惠、陳嘉寶生得最密實　郭碧婷最貴氣

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-12 08:30

新型肺炎疫情持續近一年，藝人們工作大減，變相更努力專心「造人」。回望鼠年，唔少藝人榮升爸爸媽媽，星級鼠B近20名。

楊思琦先下誕下一子一女（ig：szekikk）

楊思琦於2012年誕下長女「穎穎」，2019年底宣佈懷第二胎，並與圈外男友在外地註冊結婚，陀B期間，楊思琦繼續工作賺錢，去年2月誕下兒子Kody，並跟母姓楊。

楊秀惠最近已成人母。（Instagram/@vvyeo）

楊秀惠於2019年底低調與圈外男友葉世揚拉埋天窗，婚後一直留在馬來西亞避疫，至今年4月她在IG宣布已生B女，並指因疫情關係，所以BB出生過程不容易。

羅子溢同老婆楊茜堯今年升格為新手父母。（IG圖片）

+ 8 + 8 + 8

應采兒於5月底誕第二胎，生下細仔Hoho。（應采兒IG圖片）

陳小春與應采兒結婚十年，已有6歲兒子Jasper，陳小春於2019年在台灣演唱會期間宣布老婆懷第二胎。第二個兒子Hoho 5月出世，生B過程其後在內地真人騷《新生日記2》公開。

周勵淇

周勵淇去年在IG公開懷孕喜訊︰「即將踏入鼠年，感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨。」至6月時向親友和傳媒廣派薑醋公告囝囝出世了。

去年7月誕下細仔的陳凱琳，選擇在29歲生日（23/6）貼出靚靚孕照。（陳凱琳IG圖片）

去年5月在IG貼出多張大肚寫真宣布有喜，8月時上載一家四口合照，並表示細仔名字為Yannick，中文名字為鄭承亮。

Zoie首次公開過囡囡的樣子。(譚凱琪ig)

譚凱琪去年3月與拍拖8年的富貴男友莊日宇（Enrico）結婚，6月底宣布有喜，並在10月時宣布喜獲女兒Baby G。

張馨月在聖誕節曬與林峯及女兒一家三口合照。(張馨月微博圖片)

林峯去年6月宣布「升呢」做爸爸，同時上載了多張同老婆張馨月嘅照片，他扮成孫悟空而太太則挺着巨肚化身豬八戒，非常搞笑，而林峯亦有曬出一家三口的拳頭照。有傳林峯為了令太太得到最好的照顧，便月花42萬安排張馨月入住深圳的超豪月子中心。

當時山聰公開一家三口合照，並希望仔仔能頂天立地。（陳山聰IG圖片）

陳山聰去年在情人節時宣佈老婆何麗萍有喜︰「感恩上天賜畀我哋一粒小蒜頭，2020我又多一個身份『陳爸』！」7月時初為人父嘅佢自爆未入產房已經喊到七彩，並同時公開囝囝英文名則由單立文夫婦命名為Jaco，名字中包含了陳山聰與老婆Apple的英文名字母，甚有心思。

羅力威同雨僑無靖陪月，一手一腳自己湊bb。（IG：@avabibu）

羅力威同雨僑於去年情人節宣佈陀B：「世界又多一個小生命喇」。8月時剖腹誕下6磅重BB女，並為囡囡改名Harper 。

宋熙年去年9月時為陳智燊誕下第二胎，細仔取名Jamie。宋熙年事後在IG發文表示一直都知道「為母之路」唔易,但產後更覺挑戰，因為走樣之餘，亦要面對不眠、腫賬等辛酸，幸好有老公喺身邊，佢先搵得番理智。

陳嘉寶雖已為兩女之母，但身材零走樣。（IG圖片)

陳嘉寶（Anjaylia）與初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚3年，育有1歲半囡囡Hosanna，一直沒懷孕迹象的她，去年9月在IG公佈誕下細女Eliana。兩年抱兩嘅佢體重約102磅，令不少新手媽媽羨慕。

向佐為女兒小奶皇舉行百日宴，向太在社交平台分享全家合照，小奶皇的正面照曝光（向太微博）

曾在節目中表示自己與父親屬鼠嘅向佐，婚後火速造人成功，去年10月郭碧婷在台灣誕下7磅重B女。向太陳嵐隨即贈送北京、台北作為賀禮，兩豪宅加埋共3億港元。

吳若希和囡囡的側面看起來一模一樣。

吳若希同老公本身肓有3歲大囡囡Giselle，今年11月追仔成功，順利誕下一名兒子Kylian，並即時宣布封肚。

身為KOL嘅倪晨曦，陀B期間一樣密密拍片出PO（ig：misselvani）

倪晨曦（Elva）11月時誕下兒子Virgil，她其後分享生B過程，直言「順產比我想像中痛1000萬倍」

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王祖藍與李亞男結婚5年，育有1歲女兒Gabrielle，在今年父親節二人再公布喜訊，稱李亞男已懷二胎。（微博照片/@王祖藍）

本身肓有2歲女兒Gabrielle嘅王祖藍和李亞男，去年12月底宣布細女出世，並取名為王海靜（Hayley）

王棠云為余文樂先後誕下一子一女。（余文樂IG）

近年已移居台灣的余文樂與太太王棠云於去年12月宣布再為人父母，誕下細女余初心。王棠云發表長文講述女兒是28周早產出世，僅重2.2磅，一度陷入危險期，又自責沒有好好保護女兒。

陳明恩去年返回澳洲待產。（IG：@dancingcorinna）

陳明恩陀B後為方便父母照料，所以返回澳洲養胎，去年11月剖腹誕下B仔鄭源（Jaydon Patrick Cheng）