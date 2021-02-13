雞排妹性騷擾事件｜曾國城被指20年前「磨蹭」女導演　回應不提告

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-13 17:45

台灣廣告女導演馮云7日透過Facebook透露，20幾年前曾被曾國城「用腿磨蹭」，回神後噁心感揮之不去，因此回絕了相關節目的妝髮工作。對此，曾國城8日透過經紀人表示未來將更加謹慎小心，避免因工作和節目內容，讓任何人有不舒服的感受。而馮云後續也表示發文目的主要為聲援雞排妹，但事件也引起網友質疑馮云蹭熱度，並私訊其攻擊性言論，讓她日前再度於Facebook寫下回應。

馮云在Facebook提到，收到許多人的暖心鼓勵，但也如預期收到了許多網友謾罵。馮云表示以往會很介意酸言酸語，但這次「對這些攻擊性的文沒有腦內反應，應該可以用『平靜』兩個字來頒獎給自己了」。但她也截下幾則攻擊性的私訊截圖咨詢律師兩個問題，針對曾國城是否可以告她，律師回應：「他可以告你，但他告不贏的，因為你有強大的律師團隊後援」，並補充誰提告誰就要舉證，所以很難告。

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馮云表示認同：「提告除了會把事情（沒必要的）鬧更大，還要付律師費，還要舉出證據二十幾年前他『沒有』做這件事，就算告贏好了也沒多少賠償金…這算盤隨便一打，就知道這樣做非常划不來。所以之前就已經承認的曾先生，後來給出正式且公關的道歉文，絕對是最好最聰明的做法。」第二個問題則是馮云能否提告網友，律師給出正面答案，但根據過去的紀錄，法院判的賠償金額不高。且許多網軍都是假帳號，不一定找得到人。

對於此事，曾國城經紀人表示，不會提告馮云，並將不再對此事祭出回應。馮云貼文也釣出了雞排妹鄭家純的留言：「辛苦了，新年快樂」。

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