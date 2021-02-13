台灣綜藝要求女藝人當眾脫內衣惹負評　爭議性遊戲似大學迎新營

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-13 20:45

台視綜藝節目《綜藝3國智》本月6號播出的內容受到網友批評，其中包括要求女藝人當眾脫內衣，主持人還要和女生嘴對嘴接吻，其他挑戰還有種草莓、含耳朵等，讓不少網友看了直喊噁，對台綜的水準感到失望。

網友10日在Dcard戲劇綜藝板發文提到，《綜藝3國智》在節目上要女藝人當眾脫內衣，還有男主持人和女生嘴對嘴親吻等內容：「大家怎麼看，是不是有點太過了，而且還是開放場域，旁邊都有民眾」。

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不少人看了直喊噁：「這遊戲企劃讓我想到低級的系學會迎新遊戲，是這些人出社會工作後設計的嗎」、「不適合闔家觀賞」、「無聊當有趣，沒梗才會做這些無禮行為拚收視」、「好沒水準…大學迎新這樣做早就上社會新聞了，何況作為一個闔家觀賞的綜藝節目播出」。

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也有人雖然明白是為了節目效果，但仍對台灣綜藝感到失望：「只能靠女生來賺收視」、「真的非常討厭台綜種操作模式，好像沒賣肉、不穿短裙不能工作一樣」、「這種台綜我直接不看，對於這種題材只會覺得很討厭」、「台灣綜藝節目真的......有夠低俗」。

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