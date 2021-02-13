花姐黃慧君狠批姜濤難出Pool：冇愛情滋潤就會一直咁蠢

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-13 18:30

回顧過去的2020年鼠年，《全民造星3》掀起全城熱話、男團MIRROR橫掃《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》五大獎項，幕後功臣必定是現年49歲的花姐黃慧君。花姐接受電台訪問時，憶述由無綫（TVB）音樂組PA（助理編導）變身成ViuTV「霸氣花姐」監製的過程。她更透露2018年最初因「惡毒」製作第一輯《造星》：「最初構思好惡毒，只有我知，係想揭露參賽者嘅天真或評判點唔公平，最後反而被參賽者嘅熱誠感動。」

男團MIRROR橫掃《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》五大獎項。（IG/ @mirror.weare）

對於在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》大豐收，身兼MIRROR經理人的花姐是始料不及：「最初只預計過有生力軍獎同《Ignited》拎十大，之後仲去咗後台外面傾工作。到MIRROR拎組合銅獎，我係錯過咗整個過程，再宣布姜濤拎我最喜愛男歌手，我係尖叫：『乜話？What？！』嗰刻我只係擔心姜濤再被攻擊。」

另外，Anson Kong失落生力軍獎被指「黑面」，花姐亦為AK解釋：「呢個獎對AK太重要，我簽AK時，佢講過畢生願望係喺叱咤台拎新人獎，三甲唔重要，我亦承諾會盡力幫佢。嗰刻佢唔係黑面，佢真係好唔開心，佢就係直接唔會假嘅人。第二日，AK傳短訊畀我Say Sorry，話自己唔應該咁影響到大家，佢話當時控制唔到反應，但我好了解AK呢個人，我欣賞佢簽佢，就是佢夠真實。」

Anson Kong失落生力軍獎被指「黑面」，花姐亦為AK解釋。（電視截圖）

MIRROR三年來先後有六子被安排單飛，花姐透露MIRROR並非每個組員都適合做獨立歌手：「Stanley同Lokman簽約時，我已經話畀佢哋聽係演戲為主，有啲人適合做綜藝、有啲適合唱歌，並唔係個個想唱歌出Solo，好似Stanley，你叫佢出Solo佢都未必想。」

至於十二人當中，花姐被指偏心姜濤及Ian，她坦言：「最初以為自己唔會偏心，但譬如姜濤特別多Job，就會接觸多啲。Anson Lo其實比賽前已經識，係我叫佢入行。另外，我好欣賞Ian嘅才華，亦好鍾意AK嘅性格，當然會有少少偏心，但只代表我同佢哋嘅相熟程度。」

至於十二人當中，花姐被指偏心姜濤及Ian。（IG/ @keung_show）

花姐坦言至今也是邊學邊做經理人，對於愛將之一的Ian早前爆出與大台港姐陳曉華（Hera）與混血模特兒盧慧敏（Amy）的三角緋聞，花姐說：「成件事係誤會，係Ian賣車畀Hera，佢哋私下認識，架車未轉晒名就畀對方用住先。後來同Amy就係真，佢哋拍劇相識，Ian一早話咗畀我聽。MIRROR簽約冇禁止拍拖，但一定要畀我哋知。Ian都單身咁多年又廿八歲，拍拖都好正常，我都戥佢開心。最初叫佢哋低調，只係唔希望呢段感情承受壓力。」

至於萬人迷姜濤，花姐竟狠批他難以找到另一半：「姜濤真係冇辦法！我都唔想佢係單身，因為一個人冇愛情滋潤，就會一直咁蠢。但一來佢工作太忙，二來係佢嘅性格，你同佢傾過偈就會了解到佢冇話題，咁邊有女仔對佢有興趣？其實我都希望佢有拖拍，咁唱情歌先會有感情，但佢都努力學習改善緊，冇得勉強。」

點撃睇萬人迷姜濤及Ian照片：