【多功能老婆】周柏豪掀全城暖男熱　劇集首播一年後仲紅過以前？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-13 23:45

無綫（TVB）翡翠台深宵時段習慣在農曆新年期間重播近年的人氣劇集，今年新正頭便安排翻播2019年出街，由楊千嬅、周柏豪和黃浩然主演的《多功能老婆》。劇中，周柏豪飾演的富二代「榮少」暖男形象深入民心，不但令他的「男神」地位更加鞏固，更令他在《萬千星輝頒獎典禮2019》贏得「最受歡迎電視男角色」，非常犀利，而劇集播出期間，周柏豪亦迎來女兒周芯悅（SONYA），正式「升呢」做人父，所以2019年絕對是周柏豪的豐收年。

【多功能老婆】細數周柏豪十大冧女金句 暖男OPPA超「骨痹」

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到底周柏豪拍完《多功能老婆》之後是否愈來愈紅？或者可以從作品、獎項方面分析一下。

除了與方力申合唱的《愛心聖誕大行動》主題曲《愛心聖誕》之外，周柏豪在2020年只推出過一首歌曲《劫後餘生》，非常低產。可是，單憑一首《劫後餘生》，周柏豪便得到不少樂壇獎項，命中率相當之高，歌曲不但令他在《新城勁爆頒獎禮2020》中贏取「勁爆歌曲」、「勁爆男歌手」，更帶摯他在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中，連奪「勁歌金曲獎」、「最佳演繹男歌星」和「最受歡迎男歌星」三個重要獎項。比起上年更加犀利的是，周柏豪不但單靠一首歌便在《第四十三屆十大中文金曲》取得「十大中文金曲」，更榮獲「十大中文金曲男歌手 金獎」，撼贏銀獎許廷鏗和銅獎姜濤。

周柏豪憑《劫後餘生》一首歌便於《第四十三屆十大中文金曲》稱王。（電視畫面）

當然，獎項多寡並非唯一指標，即使《多功能老婆》熱潮在2020年年初已經減退，但周柏豪依然不斷在報章、雜誌上出現，有關他的討論更比之前多，明顯能夠Keep住個勢，絕對稱得上愈來愈紅。