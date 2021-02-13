陳偉霆睡房變身時裝騷舞台　大型衣帽間獨立套廁環境闊落

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-13 19:03

近年長駐內地發展的陳偉霆（William）今日（13/2）在IG上載一班小朋友的短片，原來是William的親戚來到家中探訪，小朋友更穿上他的衣服舉行一場時裝表演。他寫着：「一年沒有見過他們了，昨天這班小魔怪趁我沒有在家，偷偷入咗我間房着咗我啲衫舉辦了一場Fashion Show。他們也太有Fashion Sense了吧，Miss My family」。

近年長駐內地發展的陳偉霆在IG上載一班小朋友的短片，原來是他的親戚來到家中探訪。（IG/ @williamchanwaiting）

小朋友將William的房間變成時裝騷的舞台，穿上不同風格的衣服更大擺甫士，搞笑得來又不失專業。短片亦令William的房間環境曝光，睡房以白色為主調並採用木地板，牆上有一幅鮮橙色掛畫，令簡潔的房間增添型格感覺。睡房有大型衣帽間、獨立套廁以及露台，空間非常闊落。套廁同樣走乾淨、簡潔路線，用落地玻璃取代木牆作為間隔增添空間感，而露台更坐擁開揚山景以及無敵海景。

去年，William留在家中抗疫並上載與狗狗玩耍的片段時亦曾令豪宅曝光，巨型客廳可以跑步追逐、牆上的投影屏幕目測至少逾百吋大。廳中角落的樓梯顯示大屋起碼有兩層，而落地玻璃外是一個超大露台，可以欣賞無敵海景，簡直是遠離繁囂令人心曠神怡。

逐格睇陳偉霆簡潔、型格睡房：

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