情人節︱陳嘉桓未有着落學整甜品　增值廚藝望牛年成功脫單

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-14 01:00

今日（14/2）既是大年初三，亦是情人節，未有着落的陳嘉桓（Rose）就坦言好想牛年可以行桃花運︰「除了感情，工作上都需要桃花運，希望牛年會更好啦！」未能脫單的她便笑指自己靠其他東西打發時間，除了寄情工作，過年還與契媽Janey及中學同學去擺年宵市集，最近更趁機找來P for Pastry的法國藍帶甜品師Peggy教她整代表Rose的「玫瑰花蘋果撻」。Rose自言平時甚少下廚，甜品更加少整，她說︰「自己唔係好識煮嘢，多數都係負責食，初頭都驚自己整唔到，好開心甜品師Peggy都有讚我做得唔錯，仲話下次可以挑戰整佢嘅招牌韓式豆蓉花藝蛋糕。」

Rose整得有板有眼。

問到整代表自己的「玫瑰花蘋果撻」是否想於情人節送給心儀對象，Rose笑說︰「身邊朋友成日都問，又話要介紹男仔畀我，仲急過我，不過我都係要睇定啲，當然都想遇到個啱㗎啦。」

至於是否為「脫單」做準備，她說︰「最主要係新一年都想增值自己，挑戰唔同嘅嘢，整甜品係其中一樣，而且之前修身成功，都想以後食得健康啲，所以就經朋友介紹搵甜品師Peggy教我，知佢整嘅嘢食都以健康為主，而且整甜品好厲害，今次拜師學藝都教識我原來食甜品都可以好健康。」