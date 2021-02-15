被指消費Britney多年致對方精神崩潰　Justin終於跪地向前度認錯

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-15 17:52

紐約時報（New York Times）為流行天后Britney Spears拍攝的紀錄片日前上架，解構了這位天后如何由美國甜心變到負面新聞纏身，成為大眾眼中的「瘋婦」。紀錄片播出後，引起極大迴響，更讓大眾為Britney所經歷的事感心痛。其中Britney跟Justin Timberlake的戀情，亦間接成為Britney精神崩潰的原因，成為網民的焦點。

紐約時報製作Britney Spears紀錄片 解構一代天后沒落成因

Britney跟Justin Timberlake於1998年至2002年拍拖，不過兩人分手後，JT多次消費兩人的感情。紀錄片收錄了JT當年接受傳媒訪問時，承認有人Britney發生性行為，惹來大批粉絲不滿。更被指當年在樂壇濫用男性特權來詆毀女性。網民同時翻炒了2004年JT跟Janet Jackson擔任超級碗中場嘉賓時，突然扯掉女方的上衣，令Janet Jackson尷尬露乳。

對於突然間被海量網民批評，JT公開向前度Britney和Janet Jackson道歉：「我看到了留言、Hashtag、評論，而我想要回應。我對於我當年不適合的言論，或者沒有挺身而出說出真相而感到抱歉。我理解自己在這些時刻未盡人意，並從亦個縱容厭惡女性和種族歧視的生態中得利。我很在乎並尊重她們（Britney和Janet），我知道我讓她們失望了。」並感謝太太Jessica Biel一直以來的支持。

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