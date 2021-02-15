余香凝升呢人妻準備「好多錢」入利是　爆老公學打牌討好外母

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-15 18:27

踏入牛年，古天樂旗下公司一眾藝人：余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃（Erica）、林婷，連同余潔滢（Zoe）齊齊煎蘿蔔糕、搓湯圓開年。

踏入牛年，古天樂旗下公司一眾藝人：余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、徐頴堃（Erica）、林婷，連同余潔滢（Zoe）齊齊煎蘿蔔糕、搓湯圓開年，喻意新一年大家團團圓圓、步步高陞！當中在去年「升呢」人妻嘅Jennifer，首次以「陸太」身份登場，難怪一眾同們師兄妹大賣口乖、講盡好說話向Jennifer𢭃利是！

成為人妻後首個新年，余香凝笑言準備咗「好多錢」入利是。

成為人妻後首次派利是嘅Jennifer，笑言派利是絕不馬虎，必定派「雙封」之餘，仲話準備咗「好多錢」入利是：「其實過往都有派利是，不過今年會派更加多！」即將在牛年成為人母、腹大便便嘅Jennifer，表示疫情影響下會減少外出拜年，但有兩個新年習俗就依舊會做：「每年習俗都同阿妹（Zoe）慶祝生日，同埋返屋企一齊打牌，因為媽媽好鍾意打牌，我哋細細個，佢已經教識我哋打牌，而家終於有埋老公，可以湊夠四個人，一齊打。」

余香凝爆老公為氹外母學打麻將。（IG：@jenniferyuuu）

Jennifer仲爆料話原本老公唔識打麻雀，特別為咗陪外母而學：「今年教識佢（老公）打牌，等佢可以一邊打牌一邊同媽咪傾多啲偈，雖然以前我同媽咪、阿妹，三缺一都係咁打，但始終四個人打牌會開心啲。」問到Jennifer，老公係咪「魚腩」？身旁妹妹Zoe即搶答表示：「要喺佢老公身上食到糊係一件好難嘅事。」Jennifer即哈哈大笑：「佢唔會贏，但佢好謹慎，又唔會輸，知道人哋要咩牌，就唔打咩！（邊個係大贏家？）通常都係媽咪贏。」