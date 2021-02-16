傅嘉莉原來係藝術收藏家　最貴一件曾在Art Basel展出

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-16 07:30

傅嘉莉屋企嘅藝術收藏品大部分均為限量，單係身後嘅BFF 公仔同牆上嘅雕塑品，加埋逾60萬。(ig:kelly.fuu)

傅嘉莉喺情人節當日收100枝玫瑰，並將照片上載到IG，好姐妹賴慰玲亦留言問：「話俾姐姐聽係邊個送㗎。」100枝玫瑰的確係落重本，不過點都唔及傅嘉莉身後嘅收藏品貴重，先講兩側的KAWS X DIOR BFF 公仔，由於黑色同粉紅色各限量500隻，所以官方價錢要7500美元但仍然秒售罄，而喺蘇富比拍賣網站中，更被標價至25萬港元，足見其珍貴度。

DIOR X DIOR BFF 公仔 2019年推出時，定價為7,500美元(港幣 約5,9000 ),如今已升值至25萬港元，比Hermès更為保值。(網上圖片)

Daniel Arsham嘅同類型雕塑品索價40多萬港元。

而掛喺牆上嘅粉紅色雕塑品，係出自美國藝術Daniel Arsham手筆，2019年時曾在香港嘅Art Basel展出，而當時傅嘉莉亦曾與此作品打卡，估唔到如今竟然出現在其家中，要知道在Art Basel展出的藝術品，大部分都係限量、甚至係全球只得一件，Daniel Arsham同類型作品在蘇富比拍賣網站，價錢為40多萬港元。當大部分女星都追捧名牌手袋時，傅嘉莉反而選擇手入藝術品作為保值，果然好眼光。

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