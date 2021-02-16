陳欣妍入行3年憑《美女郊遊遊》帶來賺錢機會　自爆畀家用5位數

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-16 17:30

因在ViuTv旅遊節目《美女郊遊遊》中打扮性感而人氣急升的陳欣妍（Shirley），上年賺錢機會激增，Shirley自爆上年才開始給家用：「入行三年終於可以畀家用，好開心，每個月都有5位數，補返頭個年，我爸爸媽媽真係好開通，知呢行未必有穩定收入，所以冇問我拎過家用，反而頭兩年佢哋都繼續畀零用錢我。」

陳欣妍入行三年終於可以畀家用，她笑言：「保險費可以自己俾番。」（梁碧玲攝）

在農曆新年期間，Shirley接受《香港01》訪問時特意寫了兩張揮春給讀者，一張是「人人有工開」，她說：「今年疫情期間好多行業都要關門，所以希望大家都會有工開」。另一張是「早日除罩」，「今年大家都全年戴住口罩做人，所以來年疫情會告退，大家都唔使戴口罩啦。」

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Shirley表示過年很少會去親戚家拜年，一來疫情，二來大部份親戚不在香港，所以是沒有什麼機會，談到逗利是方面，Shirley自爆一直都沒有利是錢用：「朝早同媽媽逗完利是，然後我就畀佢拎返，佢要幫我儲錢嘛，但都冇所謂啦。」

另外感情方面Shirley與沈震軒拍拖都有一段時間，在農曆期間都有機會去雙方家拜年，她說：「佢屋企人唔喺香港冇得同佢哋拜年，而佢如果係香港都可以嚟我到拜年，不過佢依家唔喺香港，喺橫店拍緊戲。」

唔介意男友沈震軒去佢屋企拜年。（梁碧玲攝）

對於新年期間都會受到不少親朋好友的關心，例如「你結婚未呀？」，Shirley笑言幸好家人不會這樣說：「我爸爸媽媽都好知我性格，佢哋鼓勵我先做好自己工作，啱啱先起步，加上知道我大家越係咁講我越係唔做，壞嘅小朋友，佢哋都好開通。」

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