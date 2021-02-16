「寒流女」ig粉絲急升10倍變KOL 回應低胸博出位：你哋真難搞

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-16 17:26

Annabelle Tam因接連被報章街坊而成為網紅。（annabelle__tam＠IG圖片)

擁有出眾身材嘅Annabelle Tam，近日因為一而再咁被街訪而獲網民留意，更因為在嚴寒中以低胸示人而獲「寒流女」稱號。Annabelle Tam有樣有身材，情人節當日與男友在銅鑼灣街頭再被野生捕獲，雖然齊齊以白TEE粉紅口罩上陣，但或者係因為男友太過平凡，所以有網民質疑Annabelle Tam係PTGF……

連Ben Sir都搵佢拍片……（annabelle__tam＠IG圖片)

被街訪之後，Annabelle Tam隨即開設另一IG帳戶，追縱人數已有兩萬多，比其私人帳戶2千多追蹤者多出十倍，瞬間變街訪KOL。以「正常打工仔，一至五都要返工」形容自己嘅Annabelle Tam，對於被指博出位，在FB發文指「好似著咩衫都變咗有問題」並謂「唔通要紮胸先可以出街咩，每一個人睇法都唔同，有人會覺得暴露 ，有人會覺得正常冇問題，如果換轉係一位平胸著嘅，情況又會唔同咗。」她又指開公眾帳戶是因為工作需要。已經半踏入娛樂圈嘅Annabelle Tam隨咗喺IG大派福利相之後，早前更獲Ben Sir（歐陽偉豪）邀請拍片，仲繼續益街坊以低胸示人，搞到網民直指Ben Sir公器私用。

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