矚目配角︱蘇恩磁直言拒抗愛情顧慮多︰我哋咁嘅年紀人哋會點諗我

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-19 21:00

被問到對婚姻的看法，蘇恩磁爽快的說出一句︰「可有可無喇。」這句或許可以概括到她現在的愛情觀。向來甚少談及感情世界的她，直言見盡了身邊的人離離合合，不如單身更好。 蘇恩磁的爸爸在幾年前已過身，媽媽就主動要求進老人院，而本來與家人住的她，現在不得不自己照顧自己，加上感情上的狀態也是單身，有沒有想找一個伴？她笑言︰「其實我最希望去旅行嘅時間有個伴㗎咋，其他我冇乜所謂。」 攝影：陳順禎 短片︰呂榮棟 剪接︰呂榮棟

媽媽主動提出住老人院 當時大感驚訝

蘇恩磁的家人一直不贊成她入娛樂圈，尤其是爸爸比較傳統，可能因為出身小康的關係，父母甚至到早年也常叫她不要再做演藝，不如做一份穩穩定定的工作。到她在《萬千星輝頒獎典禮2014》獲頒「專業演員大獎」時，很多親友反而恭喜她的爸爸，父親再轉告她，才感受到他對自己的肯定。

蘇恩磁的爸爸幾年前離世，媽媽就在前年主動提出要到老人院住，她聽到媽媽這樣說時，也大感驚訝。的而且確，很少老人家會想住老人院，跟不認識的人一同住，她的媽媽想必是非常疼愛她，才提出這個要求。蘇恩磁說︰「佢聰明就係佢驚自己跌親，因為佢驚自己一跌咗喺度嘅時候，可能唔知道我幾點鐘返嚟，嗰時有咩事冇人知，其實我屋企有平安鐘，而家我屋企都有平安鐘，譬如我有咩事幹，我而家都可以撳個鐘。」現在蘇恩磁一個人住，她坦言︰「我同我媽媽住嘅時候，佢照顧我好多嘢。」現在就要自己照顧好自己。

矚目配角︱蘇恩磁曾四出登台 返TVB因怕人笑︰年紀咁大仲企喺台

現年67歲的蘇恩磁有「闊太王」之稱，演出不少令人深刻的角色。（陳順禎攝）

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看淡感情關係︰習慣咗一個人生活

蘇恩磁因外表貴氣，做盡闊太、媽媽的角色，但就單身多年，也沒有子女。她表示自己在四十多歲之前還有想愛情方面的東西，不過近年就習慣了，「我習慣咗一個人生活，我會覺得自由啲。有時見到好多結咗婚，又離咗婚，又或者有細路嗰啲都個個雞飛狗走，都係淨返兩個老人家喺屋企，其實我覺我冇乜所謂囉好多嘢而家。」對上一次有伴，已經是超過十年前的事，蘇恩磁坦言對愛情反而有點抗拒，她說︰「後生同年紀大咗嘅諗法唔同，後生你可以好容易適應一個人，或者人哋適應你都容易，但係好似我哋而家咁嘅年紀，我諗人哋應適我哋又難，我哋適應人哋都好難。」

蘇恩磁直言︰「我諗我而家朋友愈嚟愈少啦，一來呢幾年好多朋友都走咗，二來我哋啲年紀，好難交朋友啦，大家都會選擇，我唔會刻意去please你，或者你刻意去please我。」（陳順禎攝）

有感藝人難找對象︰好多人覺得我哋呢個行業啲人唔穩陣

婚姻對這個階段的蘇恩磁來說，是可有可無，而她也由始沒終沒有想過生小朋友。即使假如現在有人說想跟她共度餘生，她相信大家也會顧慮很多，「我哋咁嘅年紀，人哋會點諗我，人哋點解會嚟搵我，你會考慮，啱唔啱啊？就算我鍾意一個人，嗰個人都會考慮佢點解會鍾意我。」

而且娛樂圈給人五光十色的感覺，蘇恩磁也直言因為做藝人而令別人對她的看法不同，她覺得藝人在找對象方面反而比較麻煩，「好多人覺得我哋呢個行業啲人唔穩陣。」曾經有一次她跟女性朋友去旅行，她的朋友介紹男友人給蘇恩磁認識，「當時有啲男人，佢就問我做邊行，佢唔係香港人嚟，佢根本都唔知我做咩，（朋友話）『佢喺TVB做㗎』，跟住佢講國語，佢話『好難養』，即係話我哋做呢行嘅人好難養。佢哋唔會覺得我哋都係去快餐店，我哋都係去食普通嘅嘢，佢哋唔會諗呢啲，佢哋會諗住我哋着又要着好，食又要食好嗰種，所以好多人對我哋呢行啲人有一個戒心。」

蘇恩磁笑說︰「有啲曾經拍過拖嘅俾我見返，個感覺已經唔同咗啦，有時我甚至慶幸我冇同佢一齊嗰種。」（陳順禎攝）

當然所謂結婚、生子的人生大事，其實在現今來說也只是各人的選擇，每個人都有他人生的使命和理想，又或者每個階段的自己都會改變。引用蘇恩磁說的幾句作結︰「其實我覺得每段感情都好深刻，但係你過後又覺得不外如是，當時你個人會覺得可能好痛，或者好唔開心，或者好開心，乜嘢都曾經試過，但係過後，又係咁啦，又係咁過咗啦啲時間。」

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