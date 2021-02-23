數據分析10部爆紅穿越韓劇　《哲仁王后》《鬼怪》都唔係第一？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-23 14:30

「穿越」一直是很多人喜愛的戲劇種類，隨著劇情創意越來越多元，包含穿越時間、穿越空間、穿越性別、穿越年紀等，都被認為是「類穿越」，端看編劇怎麼妙筆生花營造出層層疊疊的謎團，無論燒腦、奇幻、戀愛還是驚悚的題材，只要加上穿越元素，就總是讓人忍不住一集接一集看下去！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出大家討論度最高、最推薦的十大類穿越劇，看膩了粉紅泡泡甜寵或清新校園劇，想活動活動一下大腦的人，趕緊收進待看名單裡好好追一波！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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同場加映：2021年韓劇︱孔劉、全智賢回歸引期待 宋慧喬有望與李鍾碩合作（點圖放大↓↓↓）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月11日至2021年02月09日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『類穿越題材的韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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