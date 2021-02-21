《沉默的羔羊》衍生劇《Clarice》　接續女主與食人魔相遇後故事

撰文： 電影舖子 最後更新日期： 2021-02-21 23:27

這段時間，一部神片衍生劇播出了。關於她的故事，影迷們已經等了30年——Clarice，可能是一個大家沒什麼印象的名字。但說到Starling，影迷們可能會有一絲絲熟悉。那不就是《沉默的羔羊 The Silence of the Lambs》裡，唯一能從食人魔Hannibal嘴裡套取信息的女警探？對，她的全名叫做——Clarice Starling。

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《沉默的羔羊》是懸疑片愛好者無法繞開的一部電影。1991年，這部電影在柏林國際電影節上拿到最佳導演銀熊獎，第二年，更是血洗奧斯卡，拿到最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳改編劇本5項含金量最高的大獎。

歷史上，同時拿到這五個大獎的影片有且只有3部。《沉默的羔羊》是其中唯一的懸疑片（剩下兩部是《飛越瘋人院 One Flew Over The Cuckoo's Nest》﹑《一夜風流 It Happened One Night》）。

這部電影裡，安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）僅憑16分鐘出神入化的演技，將食人魔漢尼拔（Hannibal）的名字刻在全世界的影迷心裡。他優雅智慧，眼中有一種震撼人心的魄力，讓人一看難忘。漢尼拔，也一舉成為影史上「最具光環」的犯罪分子。

關於他的作品，雨後春筍一樣冒出來。《人魔崛起Hannibal Rising》﹑《沉默的赤龍Red Dragon》﹑《沉默的殺機Hannibal》……但幾乎​​沒有作品是專門描繪女主的。以至於很多人都忘了，《沉默的羔羊》一直是關於她的故事，一個關於女性被害的故事。

安東尼鶴健士在電影裡憑藉16分鐘出神入化的演技，將食人魔Hannibal的名字刻在全世界的影迷心裡。（劇照）

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《Clarice》，是第一部以女主Clarice Starling為故事中心的衍生劇。某種程度上來說，這才是真正的。「《沉默的羔羊》2.0」。

劇集的故事發生在1993年，也就是《沉默的羔羊》故事之後的第二年。「野牛比爾」（Buffalo Bill）被捕，破案的Clarice成為警界明星。媒體蜂擁而至，聚光燈為她點亮。此時的她，也遇上了人生中的第二樁懸案，華盛頓的連環殺人事件。

所有的受害者，都被以相似的手法殺害——不規則的刀傷，腦袋被子彈擊中，屍體被裸露地扔到河裡。作為最受關注的警界新星，她被召往華盛頓成為調查此案件的一員，然而隨著調查，她發現這場連環殺人案並不簡單。

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和大多數懸疑破案作品一樣，它有著駭人聽聞的作案現場，深不可測的殺人動機，以及巧妙的破案手法。但《Clarice》又是不同的。它和《沉默的羔羊》一樣，試圖描繪一個警員的內心圖景，她為什麼會成為一名警員，那些聳人聽聞的案件現場給她帶來了什麼。

Clarice，又是一個怎樣的人？《沉默的羔羊》裡，我們看到的她是這樣。她是警局裡為數不多的女警員，是團體中格格不入的局外人。來自男性世界的凝視，打量，充斥著她的生活。

Clarice被自己嚮往的警界所摒棄，唯一能理解她的竟然是被世界摒棄的食人魔漢尼拔。（劇集片段）

作為一個女探員，她被自己嚮往的警界所摒棄，唯一能理解她的竟然是被世界摒棄的食人魔漢尼拔。而在《Clarice》裡，我們依舊看到了這樣的孤獨。即使成為媒體眼中的香餑餑，她依舊是那個不被看好，不被接受的女孩。

登上雜誌封面本該是一件光榮的事兒，而她看上去卻十分糟糕。暴雨中被淋成落湯雞，濕噠噠的頭髮貼著兩頰，無力地用手遮擋鏡頭。她的樣子，根本不像人們心中的英雄。

她不被理解，和漢尼拔的關係遭到質疑。她不被信任，被強迫看心理醫生。在心理醫生的盤問和質疑中，她像個孩子一樣，用手摳拽著沙發上的線頭來掩飾自己的無助。成為媒體眼中的明日之星，不僅僅沒有給她的事業帶來幫助，反而，她迎來了更多不友善的目光。

Clarice成為媒體眼中的明日之星，不僅僅沒有給她的事業帶來幫助，反而，她迎來了更多不友善的目光。（預告截圖）

「科學怪人」﹑「法蘭克斯坦的新娘」﹑「長髮公主」……她的每一個外號，都帶有強烈的戲謔色彩。她的抽屜上，也會時不時被人塗上潤膚油…

你沒有同伴，Clarice！ 女司法部長

女司法部長的一句話，為她的處境定下基調。可能會有人疑問，在這個並不歡迎女性的警界，Clarice堅持下來的動力是什麼？或者說，她為什麼非得成為一名警探？其實，只有搞清了這一點，才能理解《沉默的羔羊》以及《Clarice》。

Clarice Starling的父親是一名警員，被兩名搶劫犯槍擊死亡。父親去世後，她被寄養在表親家的農場裡。有一天夜裡，傳來羊羔們被屠殺前的尖叫聲，她悄悄打開羊圈，想要救下那些羊，可是所有羊都困惑地待在原地一動不動，於是，她只能抱起其中一隻，拔腿就跑…

Clarice想拯救一隻羊，就像她想拯救自己的父親一樣。（ 預告截圖）

我以為，至少可以救到一隻羊，但它很重，真的很重。 Clarice Starling

她想拯救一隻羊，就像她想拯救自己的父親一樣。但是，現實卻是殘酷的。她無力拯救父親，也沒有辦法拯救羊，從此之後，羊的尖叫聲一直縈繞在她的耳邊。那是邪惡逐漸籠罩住天空時，她腦海出現的聲音。

沉默羔羊的故事是電影的題眼，也是Clarice人生的關鍵詞。但是，細想一下，Clarice這段回憶，其實有bug的。無論是在《聖經》中，還是在現實裡，羔羊都是少有的在被宰殺時保持沉默的動物。

他被欺壓，在受苦的時候卻不開口，他像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口。 《聖經·以賽亞書》

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羊的尖叫，大有可能是她幻想的產物。但是，Clarice的潛意識裡，為什麼會出現羊的尖叫呢？因為，這尖叫就是來自她自己。

在《沉默的羔羊》經典海報中，我們看到一隻骷髏飛蛾覆在女主Clarice的嘴上。這是面對死亡時，正義的沉默。這沉默，逼迫著她的潛意識，直至她發出一種只有自己聽得到的尖叫。

正義的沉默。這沉默，逼迫著她的潛意識，直至她發出一種只有自己聽得到的尖叫。（《沉默的羔羊》海報）

Clarice在實習期間，是全A資優生。她的內心動力是，走出維珍尼亞的農場，走到FBI，發出自己的聲音。但是，她第一次見漢尼拔，就被戳破內心的偽飾——她背著昂貴名牌包，卻穿著廉價的鞋，一直試圖掩飾著自己西維珍尼亞的口音。雖然衣食無憂地長大。但她，終究是個底層白人。

一個底層女孩，很難在代表社會精英階層的FBI發出自己的聲音。僅僅是站在同僚之中，那種無言的沉默就掐住了她的喉嚨。在《Clarice》中，我們依舊看到噤聲的威嚴。沒有人，在意她的意見。

「你無權過問。」

「對待媒體，你只要重覆我的話就行。」

（劇集片段）

貌似理解她的女司法部長，不過是打著自己的如意算盤——她是面對媒體的法寶，一個可以任意擺佈的公關工具。在等級森嚴的權力機構中，一種話語權凌駕在其他的話語權之上。它的聲音，覆蓋住了其他的言語。久而久之，只剩下沉默的大多數。社會精英階層的遊戲規則，消解了底層人民自我重建的可能性。

在《沉默的羔羊》的結尾，漢尼拔打電話問Clarice︰

抓到連環殺手「野牛比爾」，你的羔羊停止尖叫了嗎？ Hannibal

事實上，Clarice的羔羊無法停止尖叫。只要她一直選擇順從，沉默，她的內心就會發出尖銳的鳴叫。於是，在《Clarice》劇集第一集結尾，她終於反抗了上司。不要讓別人告訴你，誰的故事該被講訴，誰的不行。不要讓話語權壓倒真相的聲音。

《沉默的羔羊》的優越在於，它不僅是一個懸疑破案的故事，而是在故事裡，窺見了廣袤且幽暗的人類心理世界，每個主要角色的過去和未來，都在提示銀幕外的我們——你是誰，你身在何方，你前路在哪兒？如今，Clarice的故事在劇集中繼續，希望這部劇的後續能帶給我們驚喜，就像當年劇集《沉默的殺機》一樣。

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