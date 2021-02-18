張曦雯與男朋友度過簡單情人節　家人未有催婚：剩係叫我賺多啲

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-18 17:45

張曦雯（Kelly）今日（18/2）現身中環大館出席銀行信用卡活動，經常網上購物賺取積分的她直言最想兌換機票回美國探望父母：「之前都會想去歐洲、日本，而家最急切想搵Daddy媽咪，因為都年幾、兩年冇返芝加哥，同埋好掛住細佬。」

張曦雯（Kelly）現身中環大館出席銀行信用卡活動。（陳順禎攝）

剛過去的情人節適逢是年初三，忙於拍攝劇集《白色強人II》的Kelly剛巧有假期與男朋友度過佳節：「好難得一、二，三都Off，有時間探下公公婆婆，去下拜年，情人節又有啲時間陪下男朋友。」

Kelly說情人節都是簡單度過，不過男朋友精心烹調的牛排就令她非常開心：「同男朋友好少見，一齊睇下電視、食餐飯就好開心。佢煎咗牛排，好簡單嘅晚餐不過佢平時冇煮飯，見佢好緊張所以我都好感激佢。（好冇食？）好食呀！好香，香到情人節之後兩、三日都係嗰陣味。但佢煮到烏煙瘴氣，所以一年一次好喇。」

Kelly說情人節都是簡單度過，不過男朋友精心烹調的牛排就令她非常開心。（陳順禎攝）

談到牛年工作大計，她說暫時忙於拍攝《白色強人II》，之後的工作則未有打算：「如果唔使開劇，疫情又好返啲，想返美國探屋企人之外又可以進修，讀下演戲班。」

正值農曆新年，Kelly亦有準備利是派給在場工作人員，她透露準備了五位數的利是：「年年我都會準備多好過少，新年開心都想分享喜悅，都係約五位數。」至於有沒有給家人催婚，她就說沒有：「屋企人從來唔催我呢樣，屋企人剩係叫我今年賺多啲，工作加油，最Care係我嘅Career同埋我開唔開心，結婚我啲長輩全部冇催我。」