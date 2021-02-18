雙祥見｜黎耀祥自爆14歲入戲院睇鹹片：喺大堂已經心跳加速

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-18 21:00

阮兆祥記得第一次睇色情電影時，睇到一半同爸爸講要做功課，其實當時係因為有生理反應，所以搵藉口走人。

阮兆祥同黎耀祥喺每集嘅《雙祥見》中，都會分享多年嚟嘅拍攝趣時，不過，今集二人竟然講「性」，黎耀祥表示年少氣盛時曾看色情刊物，他認為年輕時對性產生好奇是必經的階段，之後更同阮兆祥細數當年嘅色情刊物，數到「龍虎豹」時仲唱埋歌，睇嚟當年真係有好多美好嘅回憶。不過黎耀祥話自己第一本色情刊物並唔係自己出錢買，而係有日經過後巷時發現有一堆書，近睇原來係正嘢，於是幫手執起，自此佢經過後巷時都會特別留意仲有無正嘢。

黎耀祥第一次喺屋企後巷執到「正嘢」，自此經過都會特別留意。

阮兆祥話自己以前會將色情刊物收藏於厠所水箱後方位置，因為媽媽絕對唔會發現，而佢第一次睇色情電影，竟然係因為爸爸邀請，對於當時只得十五歲嘅佢嚟講，都幾刺激。黎耀祥表示自己的爸爸則較傳統，甚少與他談及類似的話題，所以當年係自己買飛入場睇，佢仲話準備入場前已經開始心跳加速，而為免尷尬更會等到沒有人排隊時才趁機購票然後衝進戲院。

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