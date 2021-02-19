曾志偉多次批《香港小姐》水準下滑　或取代余詠珊做節目話事人？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-19 12:00

電視廣播有限公司行政總裁李寶安今（18日）向員工發出通知，宣布曾志偉獲委任為副總經理，主要負責綜藝、音樂節目及製作方面，而一向負責綜藝科的高層余詠珊，就獲任命為助理總經理，不再負責綜藝節目主要負責在業務上發展。

近年的《香港小姐競選》均由余詠珊籌辦，不過2021年將會易手。（資料圖片）

自1992年起，曾志偉每年都會擔任《香港小姐競選》的司儀，兩者的係密不可分，但自從余詠珊回巢無綫掌權後，2013年起，志偉就無再為港姐擔任司儀，當時有傳當中的原因是曾志偉與余詠珊不和。另一方面，曾志偉近年缺席港姐的原因還有到ViuTV講波以及為亞視籌錢，曾志偉曾在訪問中解釋過「累積嘅」，唯真實原因仍未有確切的說法。不過余詠珊正式被調任，就曾志偉的「職位」而言，取而代之接手籌備「港姐」屬名正言順。

曾志偉獲委任為副總經理，主要負責綜藝、音樂節目及製作方面。（資料圖片）

其實自從曾志偉與港姐「分開」之後，曾志偉曾多次狠批《香港小姐競選》。例如在2014年，有份擔任「星級選民」的曾志偉就因為三甲人選而當場大感錯愕「O晒嘴」，事源是因為當年的三甲7號何艷娟、9號王卓淇和15號邵珮詩被認為是當屆十強中「較差」的佳麗；其次，在2017年，曾志偉怒批《香港小姐競選》已經變質，指節目實際上是宣傳「Big Big Channel」，港姐不再是主角，又稱冠軍最終由鄭裕玲點名雷莊𠒇當選一事不太公道，最後更以「慘不忍睹」去形容；

2018年，曾志偉接受傳媒訪問時談到應屆港姐到西貢取景拍攝外景，志偉當時寸爆回答：「越南呀？西貢距離將軍澳咁鬼遠！（會否覺得失色？）我鍾意以前的模式，有時可以不斷更新，但可以保留原味，一年一度的盛事，觀眾都想睇，我鍾意有Q&A和泳裝環節，出埠拍花絮，觀眾從報道中對參選港姐有更多認識，雖然是數名評判比分數，但都是全民選出的，我都有留意今屆港姐，質數較去年好。」

2018年港姐由陳曉華（Hera）勇奪冠軍寶座，鄧卓殷（Amber）獲得亞軍與最上鏡小姐，季軍由丁子田（Sara）奪得。（資料圖片）

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