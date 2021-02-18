余詠珊主理綜藝有眾多佳作　《3日2夜》《學是學非》捧紅不少花旦

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-18 21:05

隨住曾志偉回歸，無綫行政總裁李寶安正式宣布，余詠珊被調離綜藝科，職銜改為助理總經理 (業務發展) 。余詠珊於1980年加入無綫，期後曾過檔亞視、有線、壹電視，至2012年正式出任無綫綜藝科總監一職。喺佢「在位」期間所製作嘅綜藝節目，其實都有唔少佳作。

馮盈盈因《#後生仔傾吓偈》而獲封「性博士」。（電視畫面）

《#後生仔傾吓偈》

本身係一個討論時下青年關注內容嘅清淡節目，由陸浩明、麥明詩、馮盈盈主持以及一班big big channel嘅KOL主持，節目本身話題性一般，但經過馮盈盈多番嘅出位言論、麥明詩一講感情就喊，令節目備受關注，愈做愈有，至今播逾7百集，並先後飛到台灣、加拿大拍攝特輯，以及連續三年都有播嘅《後生仔睇完港姐傾吓偈》。

梁嘉琪、鄺潔楹等曾是《學是學非》嘅「是非精」（資料圖片）

《學是學非》

2013年播出第一輯本身只得22集，後因有收視，加碼至54集，至今已拍到第七輯。而歷年被安排入《學是學非》嘅花旦，基本上都會人氣急升，如已離開節目嘅李佳芯、黃心穎、湯洛雯，以及現任嘅鄺潔楹、何依婷、馮盈盈、麥美恩等。第七輯嘅收視最高有26點，比劇集成績更為要好。

朱智賢是擔任最多次《3日2夜》主持的藝人，總共有七次，頭三輯都有她的蹤影。（螢幕截圖）

《3日2夜》

花旦＋性感令《3日2夜》成了J2王牌旅遊節目，多年來捧紅不少小花，包括陳庭欣、張秀文、陳婉衡、陳偉琪與張曦雯等，她們在節目中盡騷火辣身材，獲網民熱捧，人氣、收入隨之上升。2018年開播至今已有四輯，唯疫情爆發後，多個國家封關，令節目都要叫停。

點擊睇《3日2夜》經典場面

+ 5 + 5 + 5

陳貝兒《嫁到這世界邊端》系列成為一時佳話。（網上圖片）

《嫁到這世界邊端》

由黃俊輝、岑應打造嘅真人騷，邀得港女人妻分享嫁到異鄉的愛情故事，2017年播出第一輯時，主持陳貝兒剛結束6年婚姻，結果喊足咁多集，亦因而打動不少觀眾。第三輯更遠赴奈及利亞、埃及拍攝。

Michael Learns To Rock都曾經做過《流行經典50年》嘉賓。（網上圖片）

《流行經典50年》

節目2017年播出時，搵嚟唔少實力派又或者係好耐無喺幕前演出嘅歌手大唱經典金曲，確實有一定叫座力。但後來節目似乎變成了歌手宣傳作品的平台，加上不時有「驚人」創舉：如要薛家燕跳唱《江南Style》，令觀眾大量流失，不過余詠珊就曾經話過點都唔會停播節目，原因係「停播將影響很多人的生計所以想停都難」。

周奕瑋首次「孭飛」獨挑大樑主持《周遊東京》，進駐翡翠台黃金時段令佢一炮而紅。

《周遊東京》

由周奕瑋任主持嘅旅遊節目，節目中推介景點餐廳、壽司放題、蠔放題、食和牛幻之部位、任夾吞拿魚，基本上都係平民價錢高級享受，故深受觀眾歡迎，節目好評如潮，隨即開拍新一輯，而周奕瑋亦成功取替杜如風，做新一代日本通。

2012年的《走過烽火大地》，由洪永城帶大家走訪黎巴嫩、伊朗等戰亂地區。

《走過烽火大地》

余詠珊喺2012年回巢後，即時邀洪永城過檔，並搵佢主持《走過烽火大地》，去到中東多個經歷戰爭國家，成功令洪永城入屋，節目最高收視27點。翌年節目拍攝續集，並搵嚟黃翠如搭檔洪永城，二人均為余詠珊愛將。

連王嘉爾( Jackson》都要爭住上《Do姐有問題》（《影片截圖）

《Do姐有問題》

由鄭裕玲、農夫，2016年播出至今共四輯，節目連帶鄭秀文同蔡卓妍都話要參與，足見其吸引程度。由於鄭裕玲與農夫異常「合拍」，令三人之後拍攝了一系列嘅節目如《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》以及《晚間看地球》。

《阿爺廚房》又係愈做愈有（影片截圖）

《阿爺廚房》

由李家鼎、譚玉瑛主持，2016年播出至今已經第五輯，並由20集加碼至35集，第一輯節目鼎爺分享50、60年代的家常菜煮法，播出後獲得媒體及網民一致好評。而鼎爺亦因節目關係，而推出首本個人食譜並開設私房菜餐廳，成為最大得益者。

《衝上雲霄大選》為TVB吸納一班新血。

《衝上雲霄大選》

如果要數經典，真係不能少得《衝上雲霄大選》，以招攬空姐、空少及飛機師參加為賣點，用作硬撼ViuTV《全民造星III》。不過比起港姐／港男，《衝上雲霄大選》只得15名男、女參賽者，最終三甲由三男包辦，所有空姐均全部落選。