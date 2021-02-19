傳曾志偉上任即煞停《聲夢傳奇》　監製：都係等公司安排

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-19 01:33

無綫電視（TVB）早前宣布復辦歌唱選秀比賽，取名《聲夢傳奇》並從世界各地挑選出15名平均年齡17歲的參賽者參加。今年一月頭更已播出第一集《聲夢傳奇》，坊間反應雖然呈兩極，但話題性十足，14歲的鍾柔美和15歲的炎明熹等多位成員更率先跑出。

《聲夢傳奇》在去年7月舉行過公開招募記者會。（陳順禎攝）

經過半年的準備工作，正當15位成員日夜苦練唱功、跳舞之際，日前（18/02）曾志偉正式出任副總經理 （綜藝、音樂製作及節目）之時，就傳出《聲夢傳奇》被煞停的消息。有指前幾日節目已經傳出「需要暫緩」的消息，今天更傳節目直接被取消。《聲夢傳奇》是由前無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊及她老公兼前星夢娛樂CEO何哲圖聯手製作，現今余詠珊的職銜已改為助理總經理 （業務發展）而何哲圖則已離任有關職務。

15位參賽者在不少節目中都亮過相。（資料圖片）

《聲夢傳奇》監製之一的姜彥愷日前（18/02）下午接受《香港01》電話訪問，說：「暫時都未清楚，因為我而家放緊假，要星期一返到公司先知。（會唔會擔心節目被取消？）唔會擔心，都係等公司安排，取消機會唔大，暫時都未收到消息。」