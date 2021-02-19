台灣賀年騷後製走漏眼　女星用腳剝香蕉意外走光

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-19 22:30

台灣男星徐乃麟主持的《星光歡樂城》過年特備節目在網路上掀起熱議，因為女星喬喬兒（Sylvia、紀馨喬）不慎走光，上節目時穿著貼身旗袍，挑戰用腳剝香蕉的時候雖然有拿毛巾蓋，但因為拍攝角度的關係導致根本沒遮好！

點圖放大逐格睇喬喬兒用腳剝香蕉👇👇👇

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喬喬兒日前上《星光歡樂城》過年特別節目，配合節日特別穿上大紅色旗袍搭配黑絲襪，為了在第一個遊戲勝出，特別將黑絲襪脫掉，可以發現在開始前她就有些不安一直在思考該怎麼遮，後來接過徐乃麟給的大毛毯蓋上後就安心用腳剝香蕉，不過因為攝影師是正對著拍，所以並沒有特別遮住雙腿間的她兩度小走光，後製可能沒發現也沒有幫忙上特效。

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事實上，《星光歡樂城》過年特別節目播出後，喬喬兒還在自己的IG上傳脫掉絲襪的畫面，並開心說「腿控足控的⋯可以在這邊簽到一下了（欸」，當天也有參加的亞亞（Si’era、鄭雅云）也回「我在旁邊賣妳的絲襪」，雖然該片段並不是走光那段，但看起來心情似乎沒有受到太大的影響。

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