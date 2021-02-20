失憶24小時｜江欣燕增6磅變凸腩中女的士司機：靠「168」減肥修身

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-20 11:45

無綫劇集《失憶24小時》日前（19/02）舉行記者會，現年53歲的江欣燕在上次以一套震撼眼球的睡衣出席記招，實在令人大飽眼福！雖然今次她就穿着得較為保守，但仍難掩她的驕人身材。

江欣燕一啲都似53歲，keep得好好。（資料圖片）

劇中江欣燕飾演一個不修邊幅的的士司機，實在與記者會上的她相差甚遠，她接受《香港01》訪問就說：「我揣摩個角色幾十年㗎啦，因為我成日搭的士，專留意女司機。個角色睇就好男人化，但係佢一見到個前夫就好心花怒放。」

今次江欣燕就係咁着。（葉志明攝）

江欣燕透露自己為了這個貼地的角色，特地去增肥增了6磅，變成一個有大肚腩的「男人婆」中女：「個人認為的士司機一定要有少少肚腩，因為成日都坐，所以我拍完戲收工就可以喺公司便利店買叮叮飯食。我真係唔想咁苗條，因為（的士司機）身形冇可能咁『葫蘆』。我真係從影而嚟都未着過咁嘅屋企衫，但係咁就啱，可以做返自己又寫實。」她又指，自己最終靠「168」懶人減肥法：「即係16小時唔食，8小時食嘢。」以及平日做家事務成功修身，變回拍劇前的磅數。

江欣燕為角色增肥。（《失憶24小時》劇照）

她還說，自己會揣摩怎樣去鍚10歲智商的肥細佬（何遠東飾），指拍戲飾演角色不止要外表似，內心也要變成這個角色。

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