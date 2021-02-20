伍詠薇自認孤寒呻搵錢難　分享減派利市秘訣：好似驚有人打劫咁

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-20 19:39

2月24日係伍詠薇52歲生日。（IG：@christineng）

伍詠薇近日愛上喺網上開直播，同粉絲網友交流，又派自家寫嘅揮春，又素顏出鏡分享扮靚心得。年初七（18/2）人日佢又同大家喺網上見，爆笑分享點樣可以派少啲利市減少開支：「我承認我孤寒會肉赤，依家啲錢難搵呀。」

伍詠薇早前素顏兼真空開直播講護膚。(影片截圖)

2月24日係伍詠薇52歲生日，佢話一向好鍾意2月份，但就麻麻地農曆新年：「由細到大都唔鍾意，細個三兄弟姐妹被迫追巴士去拜年，係拎利市嗰刻開心，其他時間好悶。我自己就唔係好鍾意派利市，會派嘅但唔想派太多，我承認我孤寒會肉赤，依家啲錢難搵呀，如果收到我嘅利市入面10蚊、20蚊一封，唔好介意呀心意嚟啫唔好怪我。」

年初七伍詠薇又開LIVE。（伍詠薇Facebook）

伍姑娘笑言自己好宅，唔使開工盡量留喺屋企，順道避過派利市，但忍唔住想出門時，亦會諗計避開看更：「我直接由屋企搭𨋢去停車場唔經大堂，派少一封就一封。出門我成日夾住包利市好似驚有人打劫咁，其實最似賊係我……有一年我出到街，有啲升斗市民認得我，其實佢見到我冇咩，新年見到我好喜慶，諗住行埋嚟『恭喜發財』，未必想『笠』我嘅。」佢仲即席示範當時嘴臉，相當爆笑。

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