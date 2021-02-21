韓女團(G)I-DLE穗珍被爆初中霸凌同學　Cube娛樂：正在確認事實

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-21 14:15

現年22歲的韓國女團(G)I-DLE成員穗珍（수진），憑着甜美外貌和極反差的霸氣性感舞姿大受粉絲喜愛，出道初期被冠上「泫雅接班人」的美譽。不過，昨日（20日）有網民在網上發文踢爆穗珍的假象，指責她在中學時期曾經帶頭霸凌同學，更曾經將該名網民的妹妹及另一位同學叫去廁所互摑，在網上掀起軒然大波後，穗珍的所屬公司Cube娛樂並沒有火速否認，卻僅回應表示「正在確認事實」。

穗珍（左一）是(G)I-DLE的主舞。（CUBE娛樂提供）

穗珍（Instagram：@official_g_i_dle）

發帖者A某在論壇發文表示，自己的妹妹或弟弟（동생即代表年紀比自己小的人）與穗珍就讀同一間初中，卻被穗珍帶頭霸凌：「她把我妹妹及我妹妹的朋友叫到廁所互摑對方，後來還傳訊息跟所有人說『從現在開始排擠OOO（A某的妹妹）』。」A某之後表示會再整理一下文字內容再上傳，Instagram上就瘋傳了一張疑似是A某妹妹親自敘述的霸凌內容：「說要去換水所以把我帶到商街的廁所，她說『我先打』，突然就打了我一巴掌，然後她又說『現在你也打』，就開始打跟和我一起到廁所的朋友。」不僅如此，穗珍還要求她與朋友互摑。爆料者還表示，穗珍把自己飲剩的飲品強行叫別人飲，甚至找藉口跟對方要錢「既然你飲完了，那就要給我錢」，她更曾經多次搶走別人的校服、物件、錢等等，但從來都沒有還過，並表示如果不給她，她就會講粗口回敬。

發帖者A某在論壇發文控訴穗珍。（網上圖片）

A某在論壇發文時表示，自己只要看到穗珍出現在電視上就覺得噁心，而自己的妹妹更是一聽到(G)I-DLE的歌就會感到很痛苦：「全世界的人都應該要知道，對(G)I-DLE其他成員很抱歉，但一想起我妹妹過去所遭受的，我真的無法裝作不知道。」

(G)I-DLE成員穗珍被爆中學時期經常霸凌同學。（網上圖片）

事實上，穗珍經已不是第一次被爆醜聞，她過去亦曾經被爆出於學生時期品行不良，食煙飲酒樣樣齊，如今再被爆出霸凌事件，Cube娛樂並沒有第一時間否認，僅表明「正在確認事實，確認後會發出立場。」，惹起眾多猜測。

AOA前成員珉娥（右）去年自爆被隊長智珉霸凌長達10年，造成心靈受創多次作出自殘行為令社會嘩然，智珉的演藝事業亦因此告終。（sikenews）

韓國霸凌問題嚴重，除了在校園和職場有機會發生意外，就連演藝圈亦不例外，去年女團AOA前成員珉娥更自爆被隊長智珉霸凌長達10年，造成心靈受創多次作出自殘行為令社會嘩然。藝人作為公眾人物，因此品行份外備受重視，假如過去曾經牽涉於霸凌事件必然掀起軒然大波，就算是當紅藝人亦不例外，受到大眾的猛烈批評，隨時連翻身的機會都沒有。

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