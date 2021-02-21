傳曾志偉拉攏四大唱片重修舊好　周三將與無綫有世紀破冰記者會

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-21 14:25

無綫近日出現了人事大變動，由曾志偉出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），並將接任星夢娛樂行政總裁。星夢娛樂行政總裁何哲圖於1月底離任，余詠珊則被削權調任助理總經理（業務發展），不再負責綜藝節目。據悉，志偉上任後的首要重大任務，就是要跟四大唱片公司重修舊好。由環球、華納、SONY和EMI四大唱片公司組成的香港音像聯盟（HKRIA），於2009年因歌曲版權收費問題與無綫鬧翻，四大唱片旗下的歌手全面退出「十大勁歌金曲頒獎禮」。環球唱片於2011年收購了EMI。

余詠珊的職銜已改為助理總經理 （業務發展）而何哲圖則已離任。（資料圖片）

無綫自從跟四大唱片關係決裂後，近年勁歌金曲頒獎禮無論收視和口碑均已大不如前，反觀競爭對手ViuTV的綜藝節目《全民造星》不但做得有聲有色，還成功捧紅了姜濤以及MIRROR等多位新晉歌手，而且音樂節目《Chill Club》亦贏得了行內與外界不俗的口碑。有指志偉今次要幫無綫的音樂節目進行救亡行動，惟有向四大唱片埋手，當務之急是希望可以令彼此的關係破冰。

曾志偉正式就任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），代替月底離任的星夢娛樂行政總裁何哲圖，管理TVB的音樂業務。（陳順禎攝）

而在四大之中擁有最多歌手，包括譚詠麟、張學友、陳奕迅、陳慧琳、陳慧嫻、梁詠琪、盧冠廷、 Gin Lee以AGA等的環球唱片，就回覆傳媒坦承與無綫有合作機會。環球香港董事總經理黃劍濤表示他與志偉是多年朋友，所以大家合作的問題不大，他希望無綫會開放大門，待志偉忙完便會傾談合作事宜。志偉、譚詠麟 (阿倫) 與陳百祥在圈中向來有「福祿壽」之稱，如果環球與無綫破冰，即代表阿倫可以再次亮相無綫，福祿壽隨時再度合體演出。志偉在圈中一向人緣很好且人脈極廣，與四大唱片的關係亦好好，在他上任不足一星期，已傳出他拉攏了四大唱片，有報道指本周三，無綫將與四大唱片舉行世紀破冰記者會。